Заключенный обвинил тюрьму в отказе помочь при четырехдневной эрекции

В США бывший заключенный подал в суд на тюрьму, которая отказала ему в медицинской помощи, когда он страдал от приапизма. Об этом сообщает издание The Independent.



В декабре 2016 года 32-летний Дастин Лэнс (Dustin Lance) содержался в тюрьме округа Питсберг, штат Оклахома. Один из заключенных дал ему таблетку, которая вызвала болезненную эрекцию, продолжавшуюся в течение 91 часа. Он неоднократно жаловался на это надзирателям, но те только смеялись.



Лэнс получил медицинскую помощь лишь спустя четыре дня после приема таблетки. В результате его здоровью был нанесен непоправимый ущерб.



Бывший заключенный подал иск о защите гражданских прав и рассчитывает отсудить у тюрьмы пять миллионов долларов (около 287 миллионов рублей).



Власти округа призвали суд отвергнуть иск, поскольку из документов следует, что истец мертв. Адвокат бывшего заключенного заявил, что путаница вызвана ошибкой нотариуса. Он пообещал, что внесет в текст иска исправления и уберет упоминания смерти Лэнса.



Приапизм — многочасовая болезненная эрекция, которая не связана с половым возбуждением. Такое состояние может привести к застою крови, воспалительным процессам и развитию гангрены.

