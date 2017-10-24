Спикер парламента Молдовы назначил себя временным президентом вместо Додона

Спикер парламента Молдовы назначил себя временным президентом вместо Додона

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду исполнит вместо президента республики Игоря Додона обязанности главы государства и подпишет указ о назначении министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского парламента, передает NM.

Канду намерен подписать указ о назначении Еуджена Стурзы на пост главы оборонного ведомства 24 октября, если из администрации президента в парламент поступят все необходимые документы. 20 октября Конституционный суд республики рассмотрел запрос кабинета министров о том, оправдано ли временное замещение главы государства другим должностным лицом в случае отказа президента исполнять свои обязанности.

Суд заявил, что Додон «находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности» и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру.

Конституционные судьи вынесли постановление о том, что Додон был обязан подписать указ о назначении Стурзы на должность, однако не указал, кто из высших лиц государства — спикер парламента или премьер-министр — может исполнить эту обязанность.

Двумя днями ранее Додон призвал к роспуску парламента, проведению досрочных выборов и массовым акциям в поддержку своей политики. «Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — сказал в своем заявлении президент страны.

Молдова — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.