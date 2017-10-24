В башне Трампа вывесили баннер "Свободу Сенцову"

В башне Трампа в Нью-Йорке вывесили баннер с требованием освободить из российской колонии незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила участница группы Pussy Riot Мария Алехина, передает УНН.



"Это мы сегодня выступили за Олега Сенцова. Трамп Тауэр, Нью-Йорк, сшитые степлером простыни", - сообщила она.



Также она подчеркнула, что "мы должны продолжать говорить о деле Сенцова и Кольченко".



Кроме того, по ее словам, полиция на полчаса перекрыла башню.

