Завтра в восточной части Украины местами мокрый снег

В ближайшие сутки большая часть территории Украины, кроме крайнего юга и Закарпатья, останется под влиянием холодного воздуха с температурой ниже климатической нормы для этого периода, сообщает Укргидрометцентр. В восточной части дождь, местами с мокрым снегом, днем в Волынской и Ровенской областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.



Ветер северо-восточный с переходом в западной части на юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 4-9° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 октября самая высокая температура днем была +21,1 в 1923 году, самая низкая ночью -6,8 в 2014 году.



26 октября в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 1-6° тепла; днем 3-8° тепла, на Правобережье 7-12°.



В Киеве – небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.

