ФИФА определила лучший гол года

Нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года.







Жиру забил «Кристал Пэлас» «ударом скорпиона» в матче Английской премьер-лиги 1 января 2017 года. Французский форвард отправил мяч в ворота касанием пяткой из-за спины.



На приз также претендовали вратарь «Бароки» из ЮАР Оскарине Масулуке и нападающая сборной Венесуэлы для игроков не старше 17 лет Дейна Кастельянос.



Церемония вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) проходит 23 октября в Лондоне.



ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша в 2009 году. Победителя определяют с помощью онлайн-голосования болельщиков.

