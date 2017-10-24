Сахар оказался причиной наркотической зависимости

Ученые Гуэлфского университета в Канаде пришли к выводу, что рафинированный сахар делает детей и взрослых подверженными опиоидной зависимости. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте Science Alert.



По словам психолога Франческо Лери (Francesco Leri), одного из авторов исследования, рафинированный сахар влияет на систему вознаграждения в мозге человека, активируя ее схожим с наркотиками образом. Показано, что в результате снижается чувствительность к оксикодону — полусинтетическому опиоиду, оказывающему обезболивающий эффект. Изменения в центральной нервной системе приводят к тому, что человек начинает употреблять больше наркотических веществ.



В эксперименте использовали крыс, у которых был свободный доступ к сосудам, содержащим подслащенную кукурузным сиропом воду. Через месяц ученые оценили поведенческие и нейронные реакции у животных на оксикодон. Оказалось, что постоянное употребление сиропа снижало количество дофамина, выделяющегося в ответ на опиоид.



Дофамин является нейромедиатором, участвующим в формировании чувства наслаждения. При приеме низких доз седативных препаратов он также способствует общительности, экстраверсии и интересу к новизне.

