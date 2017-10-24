Саакашвили может быть экстрадирован - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской обладминистрации, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца.



"У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - сказал Ю.Луценко журналистам в Киеве во вторник.



Таким образом, по его словам, "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию М.Саакашвили. "И Государственная миграционная служба знает об этом наверняка", - подчеркнул Ю.Луценко.



Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.



5 сентября замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили.



10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу, и с тех пор находится в Украине. После этого он обращался в Государственную миграционную службу о получении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, что является основанием для отказа в экстрадиции в другую страну.



13 октября М.Саакашвили заявил, что его юристы намерены заняться подачей иска в Высший административный суд Украины (ВАСУ) о незаконности лишения его гражданства Украины в ближайшие недели. Он подчеркнул, что не отказывается от намерения подать такой иск, и отметил, что всего на подачу иска у него было 6 месяцев.