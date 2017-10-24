На Соболева может быть подано представление об отмене неприкосновенности – Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает подачу представления в Верховную Раду об отмене депутатской неприкосновенности народного депутата из фракции "Самопомич" Егора Соболева.



"Как только у нас будут факты, которые прямо свидетельствуют о вине народного депутата, безусловно, я не могу исключить и представления об отмене депутатской неприкосновенности", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Киеве.



По мнению генпрокурора, вина Е.Соболева отягощается еще и тем, что он "позиционирует себя как организатор всего, что происходило под стенами (парламента – ИФ)".



Генпрокурор также рассказал, что депутат нанес побои одному из участников митинга, ветерану АТО, что, по его мнению, характеризует Е.Соболева, как организатора митинга, "который разрешает ставить палатки только своим, определенным лицам, и протестовать только по их, заранее определенным целям и методам".



Ю.Луценко высказал удивление, что народные депутаты, организаторы акции, не извинились за действия тех, кто бил правоохранителей и депутатов, кто бил бывших участников АТО.



"Моральные извинения могли бы несколько понизить градус агрессии, однако в планы господина Соболева, Саакашвили (лидер партии "Рух новый сил" Михаил Саакашвили – ИФ), Семенченко (народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко – ИФ), очевидно, такое простое извинение и понижение градуса не входят - они нацелены на поиск провокации, поскольку большая часть этой экстремистской группы ищет крови", - сказал генпрокурор.



"Я знаю об этом. Мы владеем об этом законно полученными результатами оперативной деятельности – они ищут крови, и мы делаем все, чтобы кровь не пролилась", - добавил Ю.Луценко.



По его словам, "небольшая группа экстремистов - от 150 до 200 человек, которые, занимаясь абсолютно безосновательным оголтелым популизмом, пробуют навязать государству свои требования, которые не базируются ни на одних законных примерах и не имеют под собой никакого правовой почвы".



Генпрокурор добавил, что, по его информации, эти люди закупают оружие, и Национальная полиция уже задержала людей "из окружения этой узкой группы экстремистов при закупки оружия". По его словам, в сам день митингов были выявили две точки хранения оружия в центре Киеве.



Ю.Луценко подчеркнул, что "насилие будет наказываться – и в интересах митингующих, и всей страны".

