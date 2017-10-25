На Николаевщине грибами отравились четверо детей

В селе Кумари Николаевской области во вторник, 24 октября, четверо детей отравились грибами. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.



Так, в 10:55 24 октября в службу спасения от дежурного врача Врадиевской центральной районной больницы поступило сообщение об отравлении грибами 4 детей 2006 и 2007 года рождения.



Установлено, что за день до этого пострадавшие собирали грибы в местном лесу, после чего испекли их на костре и съели. Вскоре самочувствие детей ухудшилось.



"Двое детей (брат и сестра) 2006 года рождения доставлены в областную детскую больницу, состояние больных удовлетворительное. Другие дети, также брат с сестрой 2006 и 2007 года рождения, находятся в Врадиевский ЦРБ", – говорится в сообщении пресс-службы.

