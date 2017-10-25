Гройсман: Украина может стать одной из самых успешных на континенте

Экономика Украины может стать одной из самых успешных на континенте, но для этого необходимо создать ряд условий. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время сегодняшнего заседания Кабмина 25 октября, передает 112 Украина.



"Я не один раз говорил о том, что мы можем стать одной из самых успешных экономик на континенте. Это абсолютно возможно. Для этого нам нужен рост не в 3%, а 5-7% и выше. Мы можем его достичь. Для этого нам нужны инвестиции в страну. Нам нужно создать условия, при которых предприниматели будут нормально себя чувствовать и будут на долгосрочную перспективу инвестировать средства в экономику нашей страны", – сказал Гройсман.



Он напомнил, что инвестиции в экономику – "это рабочие места, это украинский продукт, развитие страны и инновации, заработная плата и повышение социальных стандартов".

