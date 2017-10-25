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- Guardian: тори попросили Цукерберга проверить Facebook на наличие «русского влияния» в Британии
Guardian: тори попросили Цукерберга проверить Facebook на наличие «русского влияния» в Британии
Одного из основателей Facebook Марка Цукерберга попросили проверить эту соцсеть на наличие «русского влияния» в Великобритании, сообщает The Guardian.
С соответствующей просьбой к Цукербергу обратился член парламента от Консервативной партии Дэмиан Коллинз, возглавляющий комитет по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту.
В Британии насчитывается 32 млн пользователей Facebook. Парламентарий хочет знать, есть ли информация о том, что «связанные с Россией» аккаунты использовались для «вмешательства» во всеобщие выборы, а также в референдум по Brexit.
Как отметил Коллинз в своем письме Цукербергу, комитет изучает феномен «фейковых» новостей. Исследование должно продлиться до 7 ноября.
Источник: The Guardian
15:12