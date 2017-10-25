Guardian: тори попросили Цукерберга проверить Facebook на наличие «русского влияния» в Британии

Одного из основателей Facebook Марка Цукерберга попросили проверить эту соцсеть на наличие «русского влияния» в Великобритании, сообщает The Guardian.



С соответствующей просьбой к Цукербергу обратился член парламента от Консервативной партии Дэмиан Коллинз, возглавляющий комитет по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту.



В Британии насчитывается 32 млн пользователей Facebook. Парламентарий хочет знать, есть ли информация о том, что «связанные с Россией» аккаунты использовались для «вмешательства» во всеобщие выборы, а также в референдум по Brexit.



Как отметил Коллинз в своем письме Цукербергу, комитет изучает феномен «фейковых» новостей. Исследование должно продлиться до 7 ноября.

