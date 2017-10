Эминем отсудил 414 тысяч долларов у новозеландской партии за эминемскую песню

Верховный суд Новой Зеландии постановил оштрафовать Национальную партию страны за незаконное использование песни американского рэпера Эминема Lose Yourself. Об этом сообщает The Guardian в среду, 25 октября.



Представители хип-хоп-музыканта подали иск после того, как партия выпустила предвыборный ролик с композицией, весьма похожей на мелодию из хита Эминема. Трек, использованный новозеландскими политиками, получил название «Эминемский» (Eminem Esque).



Партию обязали выплатить хип-хоп-исполнителю 414 тысяч долларов США.



Композиция Lose Yourself стала саундтреком к фильму с Эминемом «Восьмая миля». В 2004 году треку присудили премию «Грэмми» как лучшей рэп-песне.