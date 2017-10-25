Аваков предложил следующее заседании правительства посвятить изменениям в ПДД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил на заседании правительства рассмотреть наработанные изменения в законодательство, а также проекты постановлений правительства относительно Правил дорожного движения, передает корреспондент УНН.



"У меня будет просьба, чтобы мы смогли посвятить следующее заседание правительства рассмотрения исключительно этому вопросу (рассмотрению проекта изменений в Правила дорожного движения - ред.). Мы предлагаем несколько изменений в законы и предлагаем несколько постановлений Кабинета министров, касающихся этих актуальных вопросов", - сказал он.



А.Аваков отметил, что все можно сделать эффективно и запустить и эффективную видеофиксацию, над которой МВД работало последние три месяца, и некоторые изменения в законодательство.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал такую ​​инициативу. Также он попросил привлечь "Укравтодор", у которого есть много хороших наработок, в частности по снижению шидкости движения авто в городах с 60 до 50 км/ч.



"На следующий правительство мы внесем и будем обсуждать все эти вопросы", - добавил глава правительства.

