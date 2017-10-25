Умеров и Чийгоз из Турции отправятся в Украину - Джемилев

Осужденные в Крыму заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз из Турции отправятся в Украину, заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев телеканалу ATR.



"Около 10.30 адвокат Николай Полозов сообщил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова вывезли в аэропорт. ФСБшники сказали, что якобы для подписания протокола о передаче Чийгоза и Умерова турецкой стороне в соответствии с договоренностями Турции и России.(…) Потом они отправились в Анапу. В 13.30 где-то пришло смс, что самолет из Анапы направился в Анкару. (…) Потом они направятся в Украину", - сказал М.Джемилев, указав, что это – "результат переговоров Эрдогана с Путиным".

