В США умер Фэтс Домино

В городе Новый Орлеан штата Луизиана в возрасте 89 лет умер один из родоначальников рок-н-ролла Антуан Доминик Домино, известный широкой публике как Фэтс Домино.



Дочь музыканта рассказала, что его смерть была спокойной, в кругу семьи и друзей. Ее слова приводит местный телеканал WWL-TV.



Домино продал более 65 миллионов альбомов и получил премию "Грэмми" в 1987 году. В 1986 году он вошел в Зал славы рок-н-ролла.



Фэтс Домино был автором песен "Blueberry Hill", "Ain't That a Shame" и "I'm Walkin'". Его творчеством вдохновлялся Элвис Пресли. Домино родился в Новом Орлеане 26 февраля 1928 года.





