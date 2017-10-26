В Киеве под редакцией телеканала "Эспрессо" прогремел взрыв - ранен Игорь Мосийчук (обновлено)

В Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо", народный депутат Игорь Мосийчук был ранен в результате взрыва, сообщает пресс-служба нардепа на его странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.



По информации пресс-службы, в данный момент его госпитализировали и везут в больницу.



В свою очередь как сообщила начальник пресс-службы полиции г. Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Фейсбук, два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе столицы.



"В 22.05 в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля по улице Адама Мицкевича в Соломенском районе. На место выехали все профильные службы. По предварительной информации, пострадали два человека. Информация уточняется", - написала она.



Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", один из пострадавших – народный депутат Игорь Мосийчук.



"У Игоря Владимировича был эфир на телеканале «Эспрессо», когда он выходил со своим охранником из здания, машина, которая была припаркована около входа на телеканал взорвалась", - рассказала пресс-секретарь народного депутата Анна Сеник в эфире 112 телеканала.



По ее словам, Мосийчука доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь. "Какие у него травмы неизвестно, я знаю, что он весь окрававленный, в том числе лицо", - сказала А.Сеник.



Пресс-секретарю неизвестно, в каком состоянии находится охранник, который был рядом с Мосийчуком во время взрыва. Состояния охранника мне неизвестно, "Я знаю, от свидетеля - водителя, что он был окровавленным", - сказала Сеник.



Сеник также сообщила, что Мосийчук не раз получал угрозы в свой адрес. "Угроз было много, в том числе и от Рамзана Кадырова и Служба безопасности Украины в свое время предоставляла ему охрану… и насколько я знаю, эти угрозы никто не отменял, и угроза его жизни постоянно сохранялась".



В то же время народный депутат из фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько на своей странице в Facebook сообщил, что в настоящее время Мосийчука оперируют.



"Игоря оперируют, у него много осколочных ранений. Тяжело ранен также помощник", - отметил он.

