В пятницу и в субботу в Украине ожидается потепление

В ближайшие сутки, 27 октября, на территорию Украины распространится более теплый и влажный воздух из западной Европы, температура повысится, однако погода будет облачной и дождливой, сообщает Укргидрометцентр. Небольшой дождь, днем в западных областях умеренный, в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь; ночью в южных областях без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях 0-5° тепла, днем 7-12°, в южных областях 11-16° тепла.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 19,9 градусов выше ноля в 1948 году, самая низкая ночью на отметке 9,2 градусов ниже ноля в 1912 году.



В субботу, 28 октября, по всей Украине ожидаются дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 11°; днем 5-10°, на юге страны 10-14°. В Карпатах мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с; температура ночью и днем около 0°.



В Киеве ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

