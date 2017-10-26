В сети появилось видео момента взрыва покушения на Мосийчука

В сети опубликовали видео момента взрыва покушения на нардепа Игоря Мосийчука, где погибли два человека, трое получили ранения, передает УНН со ссылкой на Youtobe Эспрессо.



В частности, на видео видно как из здания выходит Игорь Мосийчук с двумя мужчинами (политолог Виталий Бала и охранник нардепа).



После того, как мужчины покинули здание мопед взорвался. При этом люди, которые шли рядом по тротуару оказались в зоне поражения взрыва.







Напомним, 25 октября в Киеве на нардепа Мосийчука совершили покушение.



В спеслужбе УНН сообщили, что взрыв произошел на улице Адама Мицкевича, 10 примерно в 22:03 после того, как И.Мосийчук вышел из редакции одного из телеканалов. По предварительным данным, незадолго до этого к месту происшествия неизвестными было подогнано мотоцикл, который взорвался после того, как И.Мосийчук вышел из здания.



Как сообщал УНН, в результате теракта погибло два человека: охранник Мосийчука 30-летний работник полиции полка особого назначения и Михаил Мормель - 36-летний случайный прохожий.

