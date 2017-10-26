"Барселона" нашла покупателя на название стадиона

"Барселона" нашла покупателя на название стадиона "Камп Ноу". Рекламный ход решила использовать фармацевтическая группа Grífols. Переговоры близки к завершению, сообщают испанские СМИ.



Согласно информации, переговорный процесс в данный момент на достаточно продвинутой стадии, и стороны близки к соглашению. В «Барселоне» надеются объявить о соглашении в начале 2018 года. Изначально предполагается, что контракт между сторонами будет подписан на 30 лет. В течение этого периода испанский гранд получит от Grífols около 400 миллионов евро.



После подписания соглашения домашняя арена «Барселоны» будет называться «Camp Nou Grífols».

