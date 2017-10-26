Крах легенды

О Мосийчуке. Опускаю подробности, которые еще часов пять будут обсуждать эксперты телеканала «112», временно выпущенные на улицу в связи с переполненными палатами в диспансере. Меня поразил не взрыв. Мало ли взрывов было в Киеве? Это в дикой и отсталой «рашке» покушение на сраного депутата воспринимается как чрезвычайное происшествие. У нас все гораздо цивилизованнее: пригласили грузин делать реформы, а теперь отлавливаем по всей стране, надеваем мешки на голову и в Грузию. Или вот разгром помещения Святошинского райсуда почитателями полководческого таланта Коханивского.



Вообще не новость. Ну, разгромили. И что? Нормальный демократический процесс. Вечером взорвался припаркованный возле студии «Эспрессо ТВ» мопед. Нормальное, рядовое событие. Покушались на Мосийчука, но погибло два невинных человека: его охранник и случайный прохожий. Опять-таки, не буду вдаваться в подробности, которые обсасываются в информационном поле. Страшно другое: не верят! Уже все солидные и уважаемые люди страны выступили с авторитетной констатацией факта: «радикала» пытались убить российские спецслужбы, это почерк ФСБ, заказчик находится в Москве. Зорян сказал, Шкиряк подтвердил, Антон Геращенко написал в «Фейсбуке», Генпрокуратура рассматривает версию причастности кремлевских спецслужб, СБУ расследует. А на расово правильных форумах началась настоящая истерия. Никто не верит в руку Кремля! Ни один патриот не жалеет героя-«радикала», который бросил вызов России. Как так?



До недавнего времени «путинские спецслужбы» были универсальной объяснялкой практически всех без исключения терактов, взрывов, пожаров, покушений и майданов. Недоволен коммунальными платежами? План «Шатун», разработанный в подвалах на Лубянке. Проник вирус в комп? Кибератака кремлевских хакеров.



Взрыв мопеда, припаркованного возле студии «Эспрессо ТВ», привел к полному провалу устойчивого мэма «кремлевские спецслужбы стоят за…». Не ведутся. Более того, на форумах генетически правильных пользователей сочувствуют жертвам и всячески унижают главную мишень теракта – Мосийчука



Можно также посоветовать ссылаться на деятельность «пятой колонны». Мало ли кто в этой колонне идет. Может быть, венгерские агенты? С Венгрией, как известно, у нас в последнее время крайне напряженные отношения. Опять же хотелось посоветовать людям, имеющим доступ к аккаунтам пострадавшего «радикала», не постить от его имени хотя бы в то время, как его оперируют

Убили депутата Госдумы РФ в центре Киева? Убийца – выпускник диверсионной школы НКВД под Москвой, специально одетый в красные кроссовки, чтобы замаскировать характерный почерк российской спецслужбы. Думаю, список можно продолжать до бесконечности. Диверсионные группы ГРУ с флагами ДНР и ЛНР, генералы ГРУ в «ланосах», резиденты ФСБ в Одессе, российские беспилотники, регулярно поджигающие арсеналы. Столько всего было за три года, что даже не упомнишь. Главное – достаточно было заявить про «российский след», как все мгновенно успокаивались. Ну да, идет война, кругом шпионы, надо понимать. Гибридная агрессия, х...ле. Это оправдывало и отсутствие конкретных результатов следствия. Типа задержали исполнителя, вышли на «заказчиков». Все же понятно: исполнителя ликвидировали, а заказчик сидит в Кремле.Взрыв мопеда, припаркованного возле студии «Эспрессо ТВ», привел к полному провалу устойчивого мэма «кремлевские спецслужбы стоят за…». Не ведутся. Более того, на форумах генетически правильных пользователей сочувствуют жертвам (погибли охранник и случайный прохожий, капитан полиции) и всячески унижают главную мишень теракта – Мосийчука. Дело дошло до откровенного глумления, намеков на причастность «радикала» к коррупционным схемам и выводов: «обязательно должно было прилететь». Вот так из-за «радикала» рассыпался в пух и прах главный идеологический аргумент любого резонансного расследования.Знаете, в первые минуты после получения инфы о покушении на «Мосю» у меня мелькнула мысль о сакральной жертве. Благо для «мандаринового майдана» Саакашвили позарез нужна такая жертва, поскольку ситуация накалилась, для очередного «воскресного вече» просто необходимо кого-то вывезти в лес и распять. Но, согласитесь, представить Мосийчука в качестве сакрального барана – это даже не смешно. Конечно, пусть поправляется, выздоравливает, однако, судя по всему, долго он гулять не будет. Даже «патриоты» понимают, что речь идет об обычных криминальных разборках. «Радикал» разбил миф о «длинной руке Кремля».На мой взгляд, это приведет к очень серьезным последствиям. А вдруг все начнут задумываться о том, что некоторые события в Украине могут происходить без ведома Москвы? Вы представляете, что тогда начнется?! Очень серьезный случай. Поэтому необходимо либо менять «спикеров руки Кремля», либо же серьезно модифицировать и углублять саму версию о спецслужбах. К примеру, выпустить внутреннюю инструкцию, согласно которой покушения на «радикалов» не могут приравниваться к «акциям ФСБ». Подобные случаи не приводят, как правило, к «серьезной дестабилизации ситуации в стране».Можно также посоветовать ссылаться на деятельность «пятой колонны». Мало ли кто в этой колонне идет. Может быть, венгерские агенты? С Венгрией, как известно, у нас в последнее время крайне напряженные отношения. Опять же хотелось посоветовать людям, имеющим доступ к аккаунтам пострадавшего «радикала», не постить от его имени хотя бы в то время, как его оперируют. Как-то пугает, знаете ли…Ляшко, кстати, почувствовал крах мэма «рука Москвы», поскольку во время импровизированной прессухи в больнице выдал целую серию новых версий: от мести «кровавого Левочкина, который разгонял евромайдан» до «попыток запугать нашу политическую кАманду». Очень вовремя переобулся.