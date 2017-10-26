У одной из украинских партий конфискуют 100 тысяч гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции конфискует у полтавского отделения "Аграрной партии Украины" 100 тыс. гривен. Такое решение принял Киевский районный суд Полтавы, сообщает пресс-служба ведомства.



Как сообщается, руководитель отделения Виктор Скочко не задекларировал денежный взнос в фонд партии. В марте 2017 года он получил на счет партии два взноса на сумму примерно в 100 тыс. грн.



Спонсором стала "Агрофирма им. Довженко", бенефициаром которой был гражданин Британии. Но по закону, иностранцы-собственники и бенефициары предприятий не могут делать взносы в поддержку партий.



Согласно закону "О политических партиях в Украине", руководитель партии обязан отказаться от такого взноса в течение трех дней со дня его поступления. В итоге Скачко признан виновным в совершении административного правонарушения. На него наложено взыскание в 2210 грн и конфискация взноса от агрофирмы.

