AFP: глава Каталонии предсказал ухудшение ситуации в случае отмены автономии региона

Председатель Женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон считает, что отмена автономии региона только усугубит ситуацию. Об этом в четверг сообщает агентство AFP.



"Стремясь урегулировать то, что правительство (Испании - прим. ТАСС) государства называет серьезной, чрезвычайной ситуацией, оно может еще больше усугубить ее, если заберет автономию у Каталонии", - приводит агентство цитату из письма Пучдемона, адресованного председателю испанского Сената Пио Гарсие-Эскудеро Маркесу.



21 октября председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что приводит в действие 155-ю статью, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей главу региона Карлеса Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, власти Испании рассчитывают в течение полугода провести новые региональные выборы. Сенат должен одобрить данные меры 27 октября.

