Психозы недели: Путин, не тронь котиков!

Агенты Кремля превратили нашу жизнь в кошмар. Чего они только не выдумывают, чтобы заставить простых украинцев отречься от идеалов майдана. Заселили дураков во власть. Завербовали отдельных патриотов. Устроили «МихоМайдан». Взорвали мопед возле Мосийчука. И даже посягнули на святое – на котиков. Причем момент выбрали удачный: как раз накануне приезда Курта Волкера. Который сегодня представляет Петру Алексеевичу план нашей победы над агрессором, предварительно согласованный с Москвой.



Начну с главного. С котиков. Вы уже наверняка знаете, что агенты Кремля в Верховной Раде, чтобы отвлечь внимание народа от разоблаченного Саакашвили, которого, понятное дело, финансирует ФСБ, передавая палатки Семе Семенченко через беглого регионала Владимира Олийныка, решили действовать в духе Шарикова.



Не помню, запретили у нас «Собачье сердце» или только «Мастера и Маргариту», но мое перестроечно-совковое поколение читало Булгакова запоем. И хорошо помнит, кем работал Полиграф Полиграфыч Шариков, когда его из собаки сделали человеком. Он был начальником отдела зачистки: очищал город от бездомных котов. Помните его знаменитую фразу: "Вчера котов душили-душили, душили-душили...»?











Так вот, специально обученные «агенты шариковы» родили на этой неделе совершенно «гениальный» законопроект №7220 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин)». Согласно ему, население страны обяжут регистрировать и чипировать всех домашних животных. Разводить можно будет только породистых. Хоронить исключительно на специальных кладбищах. Полиция получит право устраивать облавы на нечипованных питомцев и проверять самок на "незаконные" беременности.



Особое внимание уделено котам. Им выдадут ошейники со специальным жетоном и припишут к конкретной ветеринарной клинике. После смерти любимчика собственник обязан будет немедленно уведомить об этом свою ветеринарную клинику и, как пишет на Facebook блогер Юрий Романенко, дождаться... следователя: «Труп животного нужно будет сдать вместе с ранее полученным паспортом и номерным знаком, указанным на жетоне. Хоронить ПОД ТОРЖЕСТВЕННУЮ МУЗЫКУ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОРКЕСТРА. Контроль за соблюдением всех указанных новшеств предлагается возложить на Национальную полицию. НУ ДА, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЖЕ ПОБОРОЛИ. Помимо наложения штрафов, у полиции будут полномочия временно изымать домашнее животное до суда...».



Хороший пост, но автор не отметил еще одну важную деталь. Насколько я понимаю, у правоохранителей появляется возможность без решения суда и без ордера на обыск заходить в частные помещения (дома, квартиры, гаражи) в поисках нечипированных котов. Вот это да! Чтобы найти оружие и наркотики – ордер нужен, а чтобы поискать кота – нет.



Представляете, какую вакханалию спровоцирует эта проделка Путина, особенно перед выборами (у нас)? Котов будут искать в бумагах, в компьютерах, в коробках с флешками, в сейфах с деньгами. Попутно могут найти что-то не кошачье, но интересное.



Кто держит кошек, тот знает, как они умеют ныкаться. Мой кошак сильно боится посторонних. Прячется так, что ни одна полицейская ищейка его бы не нашла. Однажды залез за батарею. Не ПОД, а ЗА. До сих пор, не представляю, как он сумел расплющиться до такого объема. А прикиньте, если кото-рейды станут регулярными! Это же коты научатся летать. Как белки. Перепрыгивать в соседние дома. Кому же хочется быть изъятым!



Кстати, посмотрел на список авторов законопроекта №7220. Пестрый коллективчик. Много там имен. Целая агентурная сеть.



Остановился на фамилии Андрея Лозового: «радикал», милый друг Олега Ляшко. Незадолго до покушения на Мосийчука покушались на Лозового. Но без мопеда. Просто немного побили в селе Хащованя Сколевский района возле базы отдыха "Берлога".



Побили за то, что Лозовой то ли подобрал, то ли стырил у местного жителя французского бульдога, чьи фотографии были опубликованы 22 октября в 16:48 на странице Лозового в Facebook. Хозяин захотел вернуть животное. В ответ охрана Лозового побила хозяина бульдога. Пишут, что «радикалы» вцепились в бульдога мертвой хваткой и заявляли, что его хозяин местный “титухан”. Но оказалось, что он... герой-АТОшник.



Ну, у нас в какую драку сейчас пальцем ни ткнешь, почти в каждой обнаружится АТОшник. Взять, к примеру, драку со стрельбой 21 октября на станции метро "Академгородок" между героем АТО Русланом Качмалой по кличке “Рэм” и командиром добровольческого батальона "ОУН" Николаем Коханивским, которая закончилась арестом второго.



Точнее, с ареста все и началось. Следующие несколько дней народ с любопытством наблюдал, как радикалы Коханивского баррикадировались в Святошинском районном суде, ломали мебель и выбивали окна. Депутаты во главе с Мосийчуком ходили брать его на поруки, а полицейский спецназ дважды штурмовал здание суда. Второй раз успешно.



И со взятием на поруки тоже прокатило. Мосийчуку удалось добиться для своего протеже домашнего ареста. Несмотря на то, что он устроил Коханивскому истерику: “Что ты наделал, сука! Застрелись!”.









Не сомневаюсь, что среди задержанных участников погрома, обязательно найдутся агенты Кремля. Не может сознательный украинский патриот без спецзадания ФСБ учинить в украинском же суде ТАКОЙ погром. Даже если перед этим проходили поминки боевого побратима, с которых и возвращался зачинщик драки Николай Коханивский.



Причем проходили они в “отжатом” ОУН как бы для переселенцев “доме Арбузова”, за который Коханивский и второй участник драки Качмала давно борются между собой. Кстати, через несколько часов после покушения на Мосийчука этот дом... сгорел.



Очень старался ваш покорный слуга не сомневаться в руке Путина, даже прочитав пост еще одного пламенного патриота и большого симпатика Коханивского (как он сам пишет) Александра Ружанского. Правда, мне почему-то кажется, что сомнения насчет очевидной кремлевской версии есть у автора. Цитирую с небольшим сокращением:



“1. 21 жовтня між лідером ОУН Миколою Коханівським і Русланом Качмалою, який є людиною Ківи... відбувається конфлікт, в результаті якого Коханівський застосовує проти Качмали резинострел. У Качмали застарілий конфлікт з Коханівським відносно будинку по вулиці Обухівській, 60 в Києві, де проживають переселенці зі сходу, яких захищає Коханівський від, власне, Качмали і Ківи, які прагнуть цих переселенців з цієї будівлі вигнати.



2. Коханівського затримують на місці конфлікту... і безпідставно відкривають проти нього кримінальну справу за ч.4 ст.296 КК України – хуліганство з застосуванням зброї.



4. В ході судового засідання в залі суду виникають сутички у групи підтримки Коханівського з мусорами. Мусора застосовують сльозогінний газ в приміщенні. Аби уникнути важких наслідкив від дії газу, люди вимушені вибити окна в залі судових засідань.



5. Зранку 24 жовтня мусора з застосуванням спецзасобів розблоковують будівлю Святошинського суду. Побито багатьох прихильників Коханівського, біля 40 осіб затримано, в тому числі, дружину і одного з адвокатів Миколи.



6. Судове засідання відкладається з 24 жовтня на наступний день. 25 жовтня Коханівському таки обирають запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що не відповідає обставинам порушеної проти нього справи. Поза увагою суду залишаються пропозиції народних депутатів, в тому числі Ігора Мосійчука, взяти Коханівського на поруки.



7. Ввечері 25 жовтня біля будівлі студії «ЕСПРЕСО-ТВ» стається вибух закладеної вибухівки, в результаті якого гине охоронець Ігора Мосійчука, а сам, нардеп, політолог Віталій Бала і ще декілька осіб отримують численні поранення.



8. І вже сьогодні вночі відбувається потужна пожежа у будинку номер 60 по вул. Обухівській. Так, це той самий будинок, де проживали переселенці, яких і захищав Коханівський...”.



Понятное дело, что все совпадения, как обычно пишут в таких случаях, абсолютно случайны. Случайно сгорел дом, из-за которого конфликтовали два националистических добробата. Случайно в тот же самый вечер взорвался мопед рядом с выходом из телеканала "Эспрессо", где выступал Мосийчук. Случайно это произошло на следующий день после того, как он обозвал Коханивского обидным словом и предложил застрелиться. Случайно у «радикала» Мосийчука был охранник-беркутовец и антимайдановец – он ему жизнь спас. А у политолога Балы охранника не было – его состояние намного тяжелее.



Кстати, очень точно выразился сам пострадавший депутат. На своей странице в Facebook прямо в реанимации он написал: "Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители – киевские". Логично расставлены акценты. Кто бы ни был задержан по этому делу, будь то правый радикал или левый, он только киевский исполнитель. А заказчик – московский. Это мы по умолчанию знаем.



Хотя, знаете, если бы пострадал не Мосийчук, думали бы, что это какой-то чудак вез взрывчатку к себе домой. В семью. Тещу порадовать. Припарковал мопед под деревом. Мопед качнуло, взрывчатка “выбухнула”. А что? У нас сейчас такое сплошь и рядом. Гибридная война, однако.



Одна надежда на спецпредставителя США Курта Волкера – что он приедет и все прекратит. А победу над агрессором присудят нам – по очкам. Единственное, что меня смущает в поведении американского дипломата: почему в своем «Твиттере» он постоянно пишет про имплементацию Минских соглашений, а не про освобождение оккупированных агрессором территорий. Он что, законопроект о реинтеграции Донбасса не читал? Так еще предложит нам временную международную администрацию (как в Южном Тиморе) с переходным периодом для проведения в ОРДЛО выборов и амнистией.



Но я в такую зраду наших стратегических партнеров не верю. А пока идут переговоры на высоком уровне и шастают агенты Кремля на бытовом, пойду-ка я сооружать “схрон” для кота. Перефразируя известную поговорку про сало: “Тиха украинская ночь, но кошку надо перепрятать”.



