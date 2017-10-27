Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война

Может ли в 2018 году разразиться третья мировая война? Если да, то вот вам пять очагов риска, где это может случиться, которые определила газета Aftonbladet. «Существует повышенный риск», — говорит Исак Свенссон (Isak Svensson), профессор исследований мира и конфликтов в Уппсальском университете.

Республиканский сенатор Боб Коркер (Bob Corker) предупредил, что Дональд Трамп может повести США по «пути к третьей мировой войне». Есть риск, что он не совсем ошибается.



По словам Исака Свенссона, профессора исследований мира и конфликтов, три фактора более других препятствуют войне.



Все они сейчас разрушаются, во многом из-за Трампа и растущего национализма.



1. Международные организации



«Одна из целей ООН, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), ЕС и тому подобных организаций — уменьшить риск возникновения вооруженного конфликта. Но из-за того, что Трамп все время пытается демонтировать международное сотрудничество, эти организации могут ослабеть. Это повлияет на риск войны», — говорит Исак Свенссон.



2. Международная торговля



Во время своей предвыборной кампании Трамп обвинил Китай в том, что тот «насилует» американскую экономику. Поэтому многие эксперты ожидали, что он введет таможенные сборы на китайские товары, что вылилось бы в полноценную торговую войну.



«Пока что этого не случилось, но, во всяком случае, он просигнализировал о том, что не особенно заинтересован поощрять свободную торговлю», — сказал Исак Свенссон.



3. Демократия



Два демократических государства никогда не воевали друг с другом. Но волна национализма, которая захлестнула мир, может раскачать демократии.



«Популистский национализм нацелился на демократические институты: университеты, суды, СМИ, избирательные органы и так далее. Это заметно в США под властью Трампа, в Венгрии, Польше и России, например», — рассказывает Исак Свенссон.



Угроза со стороны национализма



Свенссон видит, как национализм угрожает всем трем препятствующим войне факторам.



«Национализм имеется не только в периферийных странах, сейчас он распространяется и среди основных игроков на международной арене: в США, в Великобритании в форме Брексита, в ЕС с его Польшей и Венгрией, которые могут ослабить европейское сотрудничество. Индия и Китай очень сильно подвержены влиянию националистических идеологий, равно как и Турция с Россией. Все это вместе с Трампом негативно влияет на эти три фактора. Возникает немалый риск межгосударственных конфликтов», — говорит Исак Свенссон.



Однако он не считает, что вероятна большая глобальная война.



«Вероятность этого мала. В общем и целом межгосударственные конфликты очень необычны, и со временем они случаются все реже. Но уж если это случается, то события разворачиваются очень интенсивно», — говорит Исак Свенссон.



Вот самые горячие очаги напряженности.



Северная Корея



Государства: Северная Корея, США, Япония, Китай.



Северная Корея проводит испытательные взрывы ядерного оружия и постоянно разрабатывает новые ракеты. Одна из новейших ракет, которую испытывали этим летом, способна ударить по США, однако неясно, может ли Северная Корея оснастить ее ядерной боеголовкой.



Северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп обменялись полными ненависти словесными провокациями, и Трамп в том числе пообещал встретить Северную Корею «огнем и яростью».



США состоит в союзе с Южной Кореей и Японией, которые также ощущают угрозу со стороны Северной Кореи. А эта закрытая диктатура в свою очередь получает поддержку от Китая.



«В краткосрочной перспективе самая проблемная зона — это Корейский полуостров», — утверждает Никлас Сванстрём (Niklas Swanström), руководитель Института политики безопасности и развития.



«В то же время вероятность того, что Китай станет защищать Северную Корею, очень мала. Это случится только в том случае, если будет угроза прямым интересам Китая, то есть если США поведут войска к китайским границам или что-то в этом роде».



Исак Свенссон согласен, что Корея вызывает больше всего беспокойства, так как ситуация там непредсказуема.



«Не очень вероятно, но не исключено, что там что-то случится. Все в напряжении, проводятся различные учения и демонстрация силы друг другу, существует большой риск, что что-то пойдет не так. Это может запустить процесс, даже если на самом деле никто этого не будет хотеть. Никто не заинтересован в том, чтобы доводить дело до полномасштабной войны, но риск этого все равно есть», — говорит Исак Свенссон.



Самая большая проблема — это плохая коммуникация, считает Никлас Сванстрём.



«В северо-восточной Азии нет никаких структур, обеспечивающих безопасность. Военная конфронтация может нарастать очень резко».



Южно-Китайское море



Государства: США, Китай, Тайвань, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней.



Вот один самых серьезных очагов напряжения, по мнению Исака Свенссона.



«Там невероятно большой военный потенциал. Вероятность того, что что-то случится, небольшая, но если это произойдет, последствия будут катастрофическими. Там есть ядерное оружие, и между разными странами заключены альянсы, так что они могут втягивать друг друга во всевозможные осложнения отношений».



На первый взгляд конфликт разворачивается вокруг сотни маленьких островов и рифов вблизи Китая, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. Примерно половина островов находятся под контролем какой-нибудь из четырех стран.



И Китай, и Тайвань и Вьетнам претендуют на весь архипелаг Спратли, у Филиппин, Малайзии и Брунея тоже есть свои притязания.



В начале 2014 года Китай начал расчищать семь подконтрольных ему рифов между островами и закладывать на них базы.



Ситуация отмечена постоянно растущей напряженностью между Китаем и США, по мере того как разрастающаяся китайская держава все активнее бросает вызов США как единственной сверхдержаве мира.



«На это столетие наложат свой отпечаток отношения между США и Китаем», — говорит Никлас Гранхольм (Niklas Granholm), научный руководитель в Институте тотальной обороны, FOI.



«В международной системе происходит смещение власти и средств влияния. В относительных размерах власть Китая растет, а власть США уменьшается. Именно конфликты, которые могут возникнуть вокруг этого деления власти, и станут самыми важными. Речь может идти о положении Китая относительно Тайваня, Китая относительно Японии, отношений с Северной Кореей. Там многое может иметь значение», — добавляет Никлас Гранхольм.



Никлас Сванстрём также считает, что отношения между Китаем и США наиболее опасны в долгосрочной перспективе.



«Единственный вариант третьей мировой войны, который можно себе представить, очевидно, включает Китай и США. Не могу сказать, что меня это тревожит, по-моему, могут возникнуть опосредованные конфликты, то есть войну будут вести в третьей стране», — говорит Никлас Сванстрём.



Индия — Пакистан



Государства: Индия, Пакистан, США, Китай, Россия.



Спорная северная провинция Кашмир на практике поделена между Индией и Пакистаном. Между странами было несколько войн за право на эту область, и постоянно вспыхивают все новые конфликты.



После того как 18 индийских солдат были убиты в результате теракта на военной базе в сентябре 2016 года, министр внутренних дел Индии написал в Twitter:



«Пакистан — это террористическое государство, которое следует так и называть и изолировать».



Пакистан яростно отрицал свою причастность к инциденту.



«Отношения между Индией и Пакистаном всегда беспокойны. Прямо сейчас не похоже, что будет сильная эскалация, но ничто не указывает и на какие-то большие подвижки в сторону их сближения в будущем», — говорит Исак Свенссон.



Обе страны — ядерные державы, и каждая, предположительно, располагает более чем 100 ядерных боеголовок.



«Легко представить себе непреднамеренную эскалацию вплоть до полноценной ядерной войны, которая никому не нужна, но может быть спровоцирована терроризмом», — заявил Мэтью Банн (Matthew Bunn), аналитик, специалист по ядерному оружию в гарвардском Центре Белфера, газете Huffington Post.



Индия придерживается политики не использовать ядерное оружие первой. Вместо этого была сделана попытка повысить способность отвечать на провокации, быстро посылая бронированные колонны глубоко внутрь пакистанской территории.



Более слабый с военной точки зрения Пакистан ответил тем, что представил ракеты ближнего радиуса действия «Наср», которые могут оснащаться ядерными боеголовками.



Многие эксперты боятся, что такое развитие событий, когда Пакистан почувствует себя вынужденным применить тактическое ядерное оружие, чтобы защититься, может быстро превратить небольшой конфликт в полномасштабную ядерную войну.



Никлас Сванстрём, однако, считает, что вероятность мировой войны мала.



«У других стран там нет интересов, связанных с политикой безопасности. У Пакистана — близкие отношения с Китаем, а у Индии — с Россией. Но ни Россия, ни Китай не станут рисковать и начинать масштабную военную конфронтацию. Мне также трудно представить себе, что США станут вмешиваться в такой конфликт».



Индия — Китай



Генерал армии Индии Бипин Рават (Bipin Rawat) заявил в начале сентября, что страна должна подготовиться к войне на два фронта против Пакистана и Китая.



Незадолго до этого в Гималаях закончилось десятинедельное противостояние Китая и Индии в связи с определением границы. Китайских дорожных строителей, сопровождаемых военными, остановили индийские войска. Китайцы утверждали, что находятся в Китае, индийцы — что в Бутане, стране-союзнице Индии.



По словам Бипина Равата, подобная ситуация легко могла бы перерасти в конфликт, и Пакистан тогда мог бы воспользоваться этой ситуацией в своих интересах.



«Мы должны быть подготовлены. В контексте нашей ситуации война вполне реальна», — сказал Рават, как писала Press Trust of India.



Граница между Китаем и Индией давно была предметом разногласий, тем не менее атмосфера сейчас довольно расслабленная. Но, несмотря на то, что Китай и Пакистан сблизились экономически, агрессивный национализм свидетельствует о том, что это может измениться.



«Трудно разглядеть какие-то намеки на то, почему там мог бы вспыхнуть конфликт, но повышенный риск этого есть. Экономика обеих стран интенсивно растет, и обе страны подстегивает довольно агрессивный национализм. Нерешенный территориальный вопрос, конечно же, представляет собой явственный фактор риска», — говорит Исак Свенссон.



Никлас Сванстрём не думает, что Китай многое выиграет от этого конфликта, а Индия выиграть войну против Китая просто не сможет. Конфликты будут продолжаться, но в ограниченном масштабе.



«Единственная ситуация, которая может привести к полномасштабной войне, — это если Индия признает Тибет независимой страной и начнет поддерживать тибетское военное движение, которое борется против Китая. Я это расцениваю как нечто крайне маловероятное», — говорит Никлас Сванстрём.



Прибалтика



Государства: Россия, Эстония, Латвия, Литва, военный альянс НАТО.



Один из самых больших рисков, которые могут сейчас привести к конфликту, — это растущие амбиции России против Европы, полагает Никлас Гранхольм, руководитель научной работы в Институте тотальной обороны, FOI.



«Россия отбросила свод правил, действовавший с начала 1990-х годов и определяющий меры европейской безопасности, — говорит Никлас Гранхольм. — Главной вехой в этом вопросе стала война против Украины, когда в 2014 году случилось вторжение в эту страну и был аннексирован Крым, что положило начало конфликту на востоке Украины. Россия продемонстрировала большую веру в военные средства воздействия. Прибалтийский район вновь оказался на линии конфронтации между Востоком и Западом, что многим казалось совершенно неправдоподобным еще несколько лет назад».



Причиной конфликта могут быть этнически русские меньшинства в балтийских странах, считает Исак Свенссон.



«На Украине Россия показала, что готова использовать военную силу, чтобы, с ее точки зрения, защищать русскоговорящие меньшинства. Таким образом, существует скрытый риск российской интервенции в Прибалтику, если в какой-то из стран начнется внутренний кризис. Такой сценарий вполне можно себе представить. Он довольно маловероятен на сегодняшний день, но в перспективе возможен».



Источник: Aftonbladet



