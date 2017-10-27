Украина-2017: ждем освобождения от процветания?..
Завтра, 28 октября, Украина должна была бы отмечать очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне в 1944 году. И, наверное, кто-нибудь что-нибудь на этот счет скажет. Но не много. Потому что не это мейнстрим. Есть же 144 реформы, которые и ведут Украину к еще более невиданному счастью. И, видимо, по этому поводу, счастливые украинцы огребли три оху... выбачтэ и пардон, невиданных подарка. Сначала МВФ отказал в выделении очередных траншей.
Потому что, уверен Нацбанк Украины, уже давно лишенный «головы» в лице Леры Гонтаревой, в Украине и так денег полно, а бюджет – строго профицитный. Да, инфляция будет в этом году 12,2%, больше, чем прогнозировали. Но разве эти мелочи могут помешать счастью – денег-то полно. А в 2018 году их будет еще больше. «В следующем году мы ожидаем два транша МВФ: один на 2 млрд. долларов и второй – на 1,5 млрд. долларов», – сказал и.о. главы Нацбанка Яков Смолий. И Лера Гонтарева инстинктивно потянулась к угги – это же столько бабла может пройти мимо ее рук...
Но не в этом дело. Второй подарок — еще более характерный для безмерно процветающего государства с чрезвычайно счастливым, свободным и крайне зажиточным населением: Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины – «150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка». Оскорбительно, конечно, для страны, буквально на днях вступившей в эру чудодейственной медицинской реформы. Но в пылу реформирования как-то не заметили, что люди мрут от столбняка и ботулизма, а лечить их нечем. Для медицинских реформаторов во главе с Ульяной Супрун, гордо носящей живительную кличку «Доктор Смерть», такой дефицит – фигня. Представители же стран «Большой семерки» радостно, публично и официально поздравили Украину и ее лучших сынов в белых халатах с началом медреформирования, так весело и без дополнительных усилий со стороны «больших и малых друзей» сокращающего «балласт». То есть те «излишки» украинцев, больных, старых и неимущих, которые тяжким грузом тянут на дно рвущуюся к европейскому солнцу свободы и процветания безвизовую Украину.
Но вот Красный Крест все еще по-стариковски не может смотреть, как население гибнет от медицинского геноцида, и прислал лекарства, которых хватит, сказали печально в Минздраве, «на следующие шесть месяцев». То есть эти подлые доходяги, которым нечем платить за лечение и за лекарства, могут протянуть еще полгода! Вы представляете, как опечалилась «пани Супрун», которая уже решила было, что дело сделано и маховик геноцида ее имени запущен? Слава Богу, что под рукой есть верные и надежные соратники с жадными до дармовщины клювиками. Они нашли выход и теперь, скорее всего, будут продавать подарок от Красного Креста по бешеным ценам из надежного места. «Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП «Укрвакцина» Министерства здравоохранения и будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости», – сказали «птенцы Ульяны». А значит, если, не дай Бог, ботулизм или столбняк, то все умрем, не сомневайтесь – эти в живых никого не оставят...
Абсолютный уровень ВВП в Украине очень низкий. Конечно, если курс сильно не изменится, то ВВП через пару лет повысится до 3 тыс. долларов, еще через 3-4 года – до 4 тыс. долларов. Я специально смотрел ВВП Украины в лучшие времена: в 2008 году номинальный ВВП в долларах был около 8 тыс. долларов, а в 2013-м – около 4 тыс. долларов. Сейчас 2 тыс. долларов. Сколько должно пройти лет, чтобы население зажило, как до кризиса?
Три нардепа – внефракционный народный депутат Андрей Деркач и «батькивщиновцы» Валерий Дубиль и Юрий Одарченко – подали, правда, в суд на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с требованием немедленно внести в Раду представление о назначении министра здравоохранения. И, конечно же, если и не прекратить этот медицинский геноцид, то хотя бы обозначить его виновницу – «пани Супрун». Ну, чтобы было кого судить, если вдруг эту «медреформу» таки признают геноцидом. Но то, как говорят в современной Украине, такое, издержки на светлом пути в Европу: совсем мало таких добряков осталось, и кто на них внимание обратит в пылу реформирования...
И, в-третьих, конечно же, совсем оборзели и дозрели до того, чтобы их выкинули из Украины без трусов в Чечню, спецы из Международного рейтингового агентства Moody's, которые совершенно нагло, необоснованно и с темников Владимира Путина напрогнозировали, что в 2017-2018 годах в европейской на всю голову Украине будет самый низкий ВВП на душу населения. Среди всех стран СНГ, включая разваливающуюся на глазах Россию, которую из-под развалин уже и так практически не видно ни из Житомира, ни – тем более – Жмеринки и Бердичева. Директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, как, извините, последний путинский бурят и просто падло, на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября сего года так и сказал: «Если посмотреть на ВВП на душу населения, выраженный в долларах, то картина очень плохая. ВВП составит чуть больше 2 тыс. долларов (в 2017-2018 годах). Можно, конечно, его привести к паритету покупательной способности, тогда он будет около 5 или 6 тыс. долларов, но точно так же другие страны можно привести. Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным». А потом вообще дожал подленькими подсчетами и вопросиками: «Абсолютный уровень ВВП в Украине очень низкий. Конечно, если курс сильно не изменится, то ВВП через пару лет повысится до 3 тыс. долларов, еще через 3-4 года – до 4 тыс. долларов. Я специально смотрел ВВП Украины в лучшие времена: в 2008 году номинальный ВВП в долларах был около 8 тыс. долларов, а в 2013-м – около 4 тыс. долларов. Сейчас 2 тыс. долларов. Сколько должно пройти лет, чтобы население зажило, как до кризиса?».
И я специально так много цитирую этого самого Совгиру. Патриоты и активисты, у которых еще остались, например, мопеды со взрывчаткой, должны знать, что не Игорь Мосийчук во всем виноват, хотя он еще тот патриот. А Совгира этот вообще несет ересь, ибо утверждает, что до «евромайдана-2014» украинцам жилось лучше: «Последние 10 кварталов действительно наблюдается рост ВВП, но если посмотреть на его абсолютный объем, то он не дотягивает до 100 млрд. долларов. Хотя в 2013 году он был больше 180 млрд. долларов, то есть сейчас в долларах он в два раза меньше, чем был до этого. Также если посмотреть на покупательную способность, то доходы населения сильно упали». Каков подлец, а!
Хотя, с другой стороны, а разве победно раздувающий и без того лоснящиеся щечки разжиревшего рыночного ботана премьер Вова Гройсман лучше? Это же его Кабмин подло, как воткнул нож в спину активистов и, как уже повелось, в задницу Семена Семенченко, в конце мая сего года ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017-м с 3% до 1,8%. Как такое может быть? Ведь баржи с кавунами уже плавают по Днепру, во многих городах счастливое население от избытка расово правильного вдохновения сложило самые большие тризубы и госфлаги из сала, вареников, биоотходов и прочих вторичных «следов счастья», а Вова Вятрович с товарищами, в том числе и избежавшими качественной психиатрической помощи, уже снесли в стране более 1300 памятников Ленину, чем и наполнили гордостью и покоем даже сердце и душу гаранта нации. Это же рекорды-достижения, достойные Книги Гиннеса или исследований Всемирной психиатрической ассоциации, которая, кстати, уже давно исключила отклонения по линии ЛГБТ-сообщества из списка болезней и внесла в разряд тестов на толерантность. А в Киеве же прошел гей-парад? Прошел. Так о каком отставании Украины может быть речь, а, Вова Гройсман? Неужели не страшно ни «Михомайдана», ни мопедов с тринитротолуолом от бесстрашных, но крайне возмущенных и недолеченных патриотов и активистов?
Есть проблемы с этим 28 октября и освобождением. Официально нет в современной Украине уже ни Великой Отечественной, ни освобождения. А освободителей, еще чудом оставшихся в живых, записывают в «оккупанты». Потому что это именно они, те 7 миллионов украинцев, которые воевали в сталинской Красной армии, помешали 25-100 тысячам вояков ОУН-УПА «разом з фюрэром нимэцького народу» создать «справжню дэржаву украйинського народу»
...Слава Богу, Вове таки страшно, и в проекте госбюджета нэньки на 2018 год Кабмин предусмотрел прогноз роста ВВП на 3% при инфляции 7% (декабрь к декабрю). И кто будет говорить сейчас, что украинский народ вымирает, вымерзает, мрет от болезней и нищеты? 7% инфляции! Да весь мир нам завидует, несмотря на то, что этот же мир – весь за нас. А то, что Украина – самая нищая в СНГ, – это не страшно. Во-первых, СНГ это разваливается. Во-вторых, все равно Украина впереди всех. И не так и важно, в чем впереди. Главное, что все остальные позади. И путинский «Мордор» с москалями – тоже...
И все равно есть проблемы с этим 28 октября и освобождением. Официально нет в современной Украине уже ни Великой Отечественной, ни освобождения. А освободителей, еще чудом оставшихся в живых, записывают в «оккупанты». Потому что это именно они, те 7 миллионов украинцев, которые воевали в сталинской Красной армии, помешали 25-100 тысячам вояков ОУН-УПА «разом з фюрэром нимэцького народу» создать «справжню дэржаву украйинського народу». И установить на земле «новый порядок», свободный от сталинско-кремлевских «совитив». И, конечно же, «жыдив, москалив та ляхив» (евреев, русских и поляков), которые «заважають розбудовуваты». Только такой подход к украинской истории, по мнению ее современных толкователей (назовем их так, без мата), сегодня обеспечивает Украине, избравшей путь в Европу по безвизу и без него, а по зову сердца, невиданное процветание. Во всех смыслах процветание...
…И разве нужно сегодня освобождение от этого процветания? Это же все трудности роста и избыток населения. Вот, например, у меня в квартире холодно, потому что нет ни отопления, ни горячей воды. Давно нет. Но я все же подленько так позвонил узнать: почему, мол? Интереснейший диалог получился с центральной диспетчерской Соломенского района Киева. «Будет 22 октября», – буркнула мне тетенька, до которой удалось дозвониться. – «Так сегодня 25-е...» – «Значит, будет 26-го». И вот сегодня – 27-е, а ничего нет... «А у вас там авария», – сообщила уже другая тетя. Мы всем остывающим домом искали аварию и не нашли. А процветание – вот оно, рядом...
Но разве это повод ждать «второго освобождения», когда по всей стране такая картина, повсеместно и, судя по всему, уже навечно? Потому что всем плевать на нужды людей. К тому же ведь только холодом и голодом, болезнями и выживанием вопреки всему выковывается патриот. Да из таких людей гвозди потом можно будет делать. Что в Европе, что в том же «Мордоре», куда патриоты разъедутся на заработки. Да Путин спасибо должен говорить за таких укров и ариев, устойчивых к болезням и морозам! Не говоря уже о Европе, которая, кстати, все понимает и потому приветствует наши реформы...
...Так что не стоит хлюпикам и нытикам ждать второго освобождения, о котором в далеком 1959 году (я как раз тогда родился) писал чудесный украинский поэт Василь Симоненко в знаменитом стихе о справжних освободителях из ОУН-УПА «Ні, не вмерла Україна!» (Нет, не умерла Украина!):
Я зустрічався з вами в дні суворі,
Коли вогнів червоні язики
Сягали від землі під самі зорі
І роздирали небо літаки.
Тоді вас люди називали псами,
Бо ви лизали німцям постоли,
Кричали «хайль» охриплими басами
І «Ще не вмерла…» голосно ревли.
Де ви ішли — там пустка і руїна,
І трупи не вміщалися до ям, —
Плювала кров'ю «ненька Україна»
У морди вам і вашим хазяям.
Ви пропили б уже її, небогу,
Розпродали б і нас по всій землі,
Коли б тоді Вкраїні на підмогу
Зі сходу не вернулись «москалі».
Тепер ви знов, позв'язувавши кості,
Торгуєте і оптом, і вроздріб,
Нових катів припрошуєте в гості
На українське сало і на хліб.
Ви будете тинятись по чужинах,
Аж доки дідько всіх не забере,
Бо знайте — ще не вмерла Україна
І не умре!
А чтобы всем было понятно, вот как стих на русский перевела, например, Марина Ахмедова-Колюбакина:
Я в страшные часы встречался с вами,
Когда огней багровых языки
Взвивались к звездам злыми «мессерами»
И разрывали небо на куски.
Тогда вас люди называли псами,
Ведь вы лизали немцам сапоги,
Кричали «Хайль» охрипшими басами,
Ревели «Ще не вмерла...» в кулаки.
Где шли вы – там пустыня и руины,
И для убитых не хватало ям...
Плевала кровью «нэнька Украина»
И в морды вам и вашим господам.
Пропили б вы, несчастную, ей-богу,
И запродали б нас на край земли…
Когда бы Украине на подмогу
С востока не вернулись «москали».
Теперь вы вновь, связавши в кучку кости,
Торгуете в столице и в селе.
И новых палачей зовете в гости,
На сало украинское и хлеб.
Вы будете слоняться на чужбине,
Покуда черт вас всех не заберет.
Но знайте – не погибла Украина
И не умрет!
P.S. И таких переводов этого стихотворения – великое множество. На многие языки. Но на украинском оно звучит как песня. А сегодня, в преддверии отмененного и заплеванного праздника, для многих – еще и как ностальгическая мечта. Но до сих пор должны гадать те, кто сегодня ждет освобождения, в чем же был не прав поэт, что его еще в 1963 году забили до полусмерти и скорой онкологии (как следствия избиения) советские милиционеры. Неужели «СУГС!» уже тогда пробивал себе дорогу к процветанию и торжеству?..