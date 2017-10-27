Украина-2017: ждем освобождения от процветания?..

Завтра, 28 октября, Украина должна была бы отмечать очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне в 1944 году. И, наверное, кто-нибудь что-нибудь на этот счет скажет. Но не много. Потому что не это мейнстрим. Есть же 144 реформы, которые и ведут Украину к еще более невиданному счастью. И, видимо, по этому поводу, счастливые украинцы огребли три оху... выбачтэ и пардон, невиданных подарка. Сначала МВФ отказал в выделении очередных траншей.



Потому что, уверен Нацбанк Украины, уже давно лишенный «головы» в лице Леры Гонтаревой, в Украине и так денег полно, а бюджет – строго профицитный. Да, инфляция будет в этом году 12,2%, больше, чем прогнозировали. Но разве эти мелочи могут помешать счастью – денег-то полно. А в 2018 году их будет еще больше. «В следующем году мы ожидаем два транша МВФ: один на 2 млрд. долларов и второй – на 1,5 млрд. долларов», – сказал и.о. главы Нацбанка Яков Смолий. И Лера Гонтарева инстинктивно потянулась к угги – это же столько бабла может пройти мимо ее рук...



Но не в этом дело. Второй подарок — еще более характерный для безмерно процветающего государства с чрезвычайно счастливым, свободным и крайне зажиточным населением: Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины – «150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка». Оскорбительно, конечно, для страны, буквально на днях вступившей в эру чудодейственной медицинской реформы. Но в пылу реформирования как-то не заметили, что люди мрут от столбняка и ботулизма, а лечить их нечем. Для медицинских реформаторов во главе с Ульяной Супрун, гордо носящей живительную кличку «Доктор Смерть», такой дефицит – фигня. Представители же стран «Большой семерки» радостно, публично и официально поздравили Украину и ее лучших сынов в белых халатах с началом медреформирования, так весело и без дополнительных усилий со стороны «больших и малых друзей» сокращающего «балласт». То есть те «излишки» украинцев, больных, старых и неимущих, которые тяжким грузом тянут на дно рвущуюся к европейскому солнцу свободы и процветания безвизовую Украину.



Но вот Красный Крест все еще по-стариковски не может смотреть, как население гибнет от медицинского геноцида, и прислал лекарства, которых хватит, сказали печально в Минздраве, «на следующие шесть месяцев». То есть эти подлые доходяги, которым нечем платить за лечение и за лекарства, могут протянуть еще полгода! Вы представляете, как опечалилась «пани Супрун», которая уже решила было, что дело сделано и маховик геноцида ее имени запущен? Слава Богу, что под рукой есть верные и надежные соратники с жадными до дармовщины клювиками. Они нашли выход и теперь, скорее всего, будут продавать подарок от Красного Креста по бешеным ценам из надежного места. «Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП «Укрвакцина» Министерства здравоохранения и будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости», – сказали «птенцы Ульяны». А значит, если, не дай Бог, ботулизм или столбняк, то все умрем, не сомневайтесь – эти в живых никого не оставят...



Абсолютный уровень ВВП в Украине очень низкий. Конечно, если курс сильно не изменится, то ВВП через пару лет повысится до 3 тыс. долларов, еще через 3-4 года – до 4 тыс. долларов. Я специально смотрел ВВП Украины в лучшие времена: в 2008 году номинальный ВВП в долларах был около 8 тыс. долларов, а в 2013-м – около 4 тыс. долларов. Сейчас 2 тыс. долларов. Сколько должно пройти лет, чтобы население зажило, как до кризиса?

Есть проблемы с этим 28 октября и освобождением. Официально нет в современной Украине уже ни Великой Отечественной, ни освобождения. А освободителей, еще чудом оставшихся в живых, записывают в «оккупанты». Потому что это именно они, те 7 миллионов украинцев, которые воевали в сталинской Красной армии, помешали 25-100 тысячам вояков ОУН-УПА «разом з фюрэром нимэцького народу» создать «справжню дэржаву украйинського народу»

Три нардепа – внефракционный народный депутат Андрей Деркач и «батькивщиновцы» Валерий Дубиль и Юрий Одарченко – подали, правда, в суд на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с требованием немедленно внести в Раду представление о назначении министра здравоохранения. И, конечно же, если и не прекратить этот медицинский геноцид, то хотя бы обозначить его виновницу – «пани Супрун». Ну, чтобы было кого судить, если вдруг эту «медреформу» таки признают геноцидом. Но то, как говорят в современной Украине, такое, издержки на светлом пути в Европу: совсем мало таких добряков осталось, и кто на них внимание обратит в пылу реформирования...И, в-третьих, конечно же, совсем оборзели и дозрели до того, чтобы их выкинули из Украины без трусов в Чечню, спецы из Международного рейтингового агентства Moody's, которые совершенно нагло, необоснованно и с темников Владимира Путина напрогнозировали, что в 2017-2018 годах в европейской на всю голову Украине будет самый низкий ВВП на душу населения. Среди всех стран СНГ, включая разваливающуюся на глазах Россию, которую из-под развалин уже и так практически не видно ни из Житомира, ни – тем более – Жмеринки и Бердичева. Директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, как, извините, последний путинский бурят и просто падло, на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября сего года так и сказал: «Если посмотреть на ВВП на душу населения, выраженный в долларах, то картина очень плохая. ВВП составит чуть больше 2 тыс. долларов (в 2017-2018 годах). Можно, конечно, его привести к паритету покупательной способности, тогда он будет около 5 или 6 тыс. долларов, но точно так же другие страны можно привести. Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным». А потом вообще дожал подленькими подсчетами и вопросиками: «Абсолютный уровень ВВП в Украине очень низкий. Конечно, если курс сильно не изменится, то ВВП через пару лет повысится до 3 тыс. долларов, еще через 3-4 года – до 4 тыс. долларов. Я специально смотрел ВВП Украины в лучшие времена: в 2008 году номинальный ВВП в долларах был около 8 тыс. долларов, а в 2013-м – около 4 тыс. долларов. Сейчас 2 тыс. долларов. Сколько должно пройти лет, чтобы население зажило, как до кризиса?».И я специально так много цитирую этого самого Совгиру. Патриоты и активисты, у которых еще остались, например, мопеды со взрывчаткой, должны знать, что не Игорь Мосийчук во всем виноват, хотя он еще тот патриот. А Совгира этот вообще несет ересь, ибо утверждает, что до «евромайдана-2014» украинцам жилось лучше: «Последние 10 кварталов действительно наблюдается рост ВВП, но если посмотреть на его абсолютный объем, то он не дотягивает до 100 млрд. долларов. Хотя в 2013 году он был больше 180 млрд. долларов, то есть сейчас в долларах он в два раза меньше, чем был до этого. Также если посмотреть на покупательную способность, то доходы населения сильно упали». Каков подлец, а!Хотя, с другой стороны, а разве победно раздувающий и без того лоснящиеся щечки разжиревшего рыночного ботана премьер Вова Гройсман лучше? Это же его Кабмин подло, как воткнул нож в спину активистов и, как уже повелось, в задницу Семена Семенченко, в конце мая сего года ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017-м с 3% до 1,8%. Как такое может быть? Ведь баржи с кавунами уже плавают по Днепру, во многих городах счастливое население от избытка расово правильного вдохновения сложило самые большие тризубы и госфлаги из сала, вареников, биоотходов и прочих вторичных «следов счастья», а Вова Вятрович с товарищами, в том числе и избежавшими качественной психиатрической помощи, уже снесли в стране более 1300 памятников Ленину, чем и наполнили гордостью и покоем даже сердце и душу гаранта нации. Это же рекорды-достижения, достойные Книги Гиннеса или исследований Всемирной психиатрической ассоциации, которая, кстати, уже давно исключила отклонения по линии ЛГБТ-сообщества из списка болезней и внесла в разряд тестов на толерантность. А в Киеве же прошел гей-парад? Прошел. Так о каком отставании Украины может быть речь, а, Вова Гройсман? Неужели не страшно ни «Михомайдана», ни мопедов с тринитротолуолом от бесстрашных, но крайне возмущенных и недолеченных патриотов и активистов?...Слава Богу, Вове таки страшно, и в проекте госбюджета нэньки на 2018 год Кабмин предусмотрел прогноз роста ВВП на 3% при инфляции 7% (декабрь к декабрю). И кто будет говорить сейчас, что украинский народ вымирает, вымерзает, мрет от болезней и нищеты? 7% инфляции! Да весь мир нам завидует, несмотря на то, что этот же мир – весь за нас. А то, что Украина – самая нищая в СНГ, – это не страшно. Во-первых, СНГ это разваливается. Во-вторых, все равно Украина впереди всех. И не так и важно, в чем впереди. Главное, что все остальные позади. И путинский «Мордор» с москалями – тоже...И все равно есть проблемы с этим 28 октября и освобождением. Официально нет в современной Украине уже ни Великой Отечественной, ни освобождения. А освободителей, еще чудом оставшихся в живых, записывают в «оккупанты». Потому что это именно они, те 7 миллионов украинцев, которые воевали в сталинской Красной армии, помешали 25-100 тысячам вояков ОУН-УПА «разом з фюрэром нимэцького народу» создать «справжню дэржаву украйинського народу». И установить на земле «новый порядок», свободный от сталинско-кремлевских «совитив». И, конечно же, «жыдив, москалив та ляхив» (евреев, русских и поляков), которые «заважають розбудовуваты». Только такой подход к украинской истории, по мнению ее современных толкователей (назовем их так, без мата), сегодня обеспечивает Украине, избравшей путь в Европу по безвизу и без него, а по зову сердца, невиданное процветание. Во всех смыслах процветание...…И разве нужно сегодня освобождение от этого процветания? Это же все трудности роста и избыток населения. Вот, например, у меня в квартире холодно, потому что нет ни отопления, ни горячей воды. Давно нет. Но я все же подленько так позвонил узнать: почему, мол? Интереснейший диалог получился с центральной диспетчерской Соломенского района Киева. «Будет 22 октября», – буркнула мне тетенька, до которой удалось дозвониться. – «Так сегодня 25-е...» – «Значит, будет 26-го». И вот сегодня – 27-е, а ничего нет... «А у вас там авария», – сообщила уже другая тетя. Мы всем остывающим домом искали аварию и не нашли. А процветание – вот оно, рядом...Но разве это повод ждать «второго освобождения», когда по всей стране такая картина, повсеместно и, судя по всему, уже навечно? Потому что всем плевать на нужды людей. К тому же ведь только холодом и голодом, болезнями и выживанием вопреки всему выковывается патриот. Да из таких людей гвозди потом можно будет делать. Что в Европе, что в том же «Мордоре», куда патриоты разъедутся на заработки. Да Путин спасибо должен говорить за таких укров и ариев, устойчивых к болезням и морозам! Не говоря уже о Европе, которая, кстати, все понимает и потому приветствует наши реформы......Так что не стоит хлюпикам и нытикам ждать второго освобождения, о котором в далеком 1959 году (я как раз тогда родился) писал чудесный украинский поэт Василь Симоненко в знаменитом стихе о справжних освободителях из ОУН-УПА «Ні, не вмерла Україна!» (Нет, не умерла Украина!):Я зустрічався з вами в дні суворі,Коли вогнів червоні язикиСягали від землі під самі зоріІ роздирали небо літаки.Тоді вас люди називали псами,Бо ви лизали німцям постоли,Кричали «хайль» охриплими басамиІ «Ще не вмерла…» голосно ревли.Де ви ішли — там пустка і руїна,І трупи не вміщалися до ям, —Плювала кров'ю «ненька Україна»У морди вам і вашим хазяям.Ви пропили б уже її, небогу,Розпродали б і нас по всій землі,Коли б тоді Вкраїні на підмогуЗі сходу не вернулись «москалі».Тепер ви знов, позв'язувавши кості,Торгуєте і оптом, і вроздріб,Нових катів припрошуєте в гостіНа українське сало і на хліб.Ви будете тинятись по чужинах,Аж доки дідько всіх не забере,Бо знайте — ще не вмерла УкраїнаІ не умре!А чтобы всем было понятно, вот как стих на русский перевела, например, Марина Ахмедова-Колюбакина:Я в страшные часы встречался с вами,Когда огней багровых языкиВзвивались к звездам злыми «мессерами»И разрывали небо на куски.Тогда вас люди называли псами,Ведь вы лизали немцам сапоги,Кричали «Хайль» охрипшими басами,Ревели «Ще не вмерла...» в кулаки.Где шли вы – там пустыня и руины,И для убитых не хватало ям...Плевала кровью «нэнька Украина»И в морды вам и вашим господам.Пропили б вы, несчастную, ей-богу,И запродали б нас на край земли…Когда бы Украине на подмогуС востока не вернулись «москали».Теперь вы вновь, связавши в кучку кости,Торгуете в столице и в селе.И новых палачей зовете в гости,На сало украинское и хлеб.Вы будете слоняться на чужбине,Покуда черт вас всех не заберет.Но знайте – не погибла УкраинаИ не умрет!И таких переводов этого стихотворения – великое множество. На многие языки. Но на украинском оно звучит как песня. А сегодня, в преддверии отмененного и заплеванного праздника, для многих – еще и как ностальгическая мечта. Но до сих пор должны гадать те, кто сегодня ждет освобождения, в чем же был не прав поэт, что его еще в 1963 году забили до полусмерти и скорой онкологии (как следствия избиения) советские милиционеры. Неужели «СУГС!» уже тогда пробивал себе дорогу к процветанию и торжеству?..