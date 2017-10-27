Эскалация на Донбассе неизбежна - Хуг

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг предупреждает о неизбежности эскалации конфликта на Донбассе. "Стороны не отвели силы и средства, мы видим их в непосредственной близости вдоль всей линии соприкосновения. Это приводит не только к нарушениям режима прекращения огня (а на прошлой неделе мы зафиксировали 3286 таких нарушений), а и неизбежно приводит к увеличению количества нарушений в будущем.



Как подтверждает опыт и как говорят наши предостережения в каждом случае – эскалация неизбежна", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.



По словам А.Хуга, СММ за отчетный период зафиксировала 86 нарушений режима отведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.



"На прошлой неделе мы видели нарушения соответствующих линий отведения вооружений 86: 32 - в подконтрольных и 54 - в неподконтрольных правительству районах. … СММ фиксировала наличие мин вдоль всей линии разграничения, мы даже видели недавно заложенные мины на участке разведения сил и средств в районе Золотого, приблизительно за 120 м от блокпоста т.н. ЛНР", - рассказал он.



Замглавы Миссии также отметил, что в результате конфликта продолжает страдать мирное население Донбасса.



"Этот конфликт идет не в интересах людей. Его разжигают те, кто вызвался разрешить его. СММ не занимается поиском виновных. 505 наблюдателей сообщают факты… Факты очевидны – стороны не отвели вооружение, не провели разминирование", - отметил А.Хуг.

