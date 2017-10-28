Евросоюз не намерен вмешиваться в события в Каталонии

Евросоюз не планирует участвовать в урегулировании ситуации, возникшей в связи с односторонним провозглашением Каталонией независимости. Об этом, как сообщил в пятницу телеканал Бэ-эф-эм, заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в ходе визита во Французскую Гвиану.

"Это внутреннее дело Испании, которым занимается правительство Мариано Рахоя. Нам не надлежит вмешиваться в это дело, имеющее чисто внутрииспанский аспект", - сказал политик. При этом он добавил: "Мне бы очень не хотелось, чтобы завтра Европейский союз состоял из 95 государств".



"Следует избежать образования новых трещин в структуре Европейского союза. Там и так уже есть немало таких трещин, и новые совершенно не нужны", - подчеркнул глава Европейской комиссии, имея в виду различные разногласия в ЕС, а также намерение Великобритании покинуть сообщество.

