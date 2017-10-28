Размер долга по зарплате на Украине достиг 2,5 миллиарда гривен

Размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года увеличился на 5,6% по сравнению с 1 октября 2016 года и достиг 2 467,809 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 508,623 млн гривен, Луганской - 531,846 млн гривен и Харьковской - 244,290 млн гривен.