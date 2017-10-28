В ближайшие дни ожидаются дожди, метели, ветер

В ближайшие сутки активный циклон с юга Скандинавии переместится ближе к территории Украины и днем будет влиять на погоду западных областей, сообщает Укргидрометцентр. В воскресенье пройдут дожди, в западной части днем местами сильные дожди. Утром, днем усиление юго-западного ветра 15-20м/с, в западных областях порывы 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в южной части до +16°.

В Киеве в воскресенье утром, днем дождь, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 октября самая высокая температура днем была +22,4 в 2013г., самая низкая ночью -10,3 в 1920г.



В понедельник, 30 октября, сложные погодные условия: дожди, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель.



Ветер западный и северо-западный, 17-22 м/с, на Правобережье порывы 25-30 м/с.



Температура воздуха ночью и днём 1-6° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, днём в южных областях 6-11° тепла.



В Киеве в понедельник сложные погодные условия: дождь с переходом в мокрый снег, местами метели, усиление западного ветра 17-22 м/с, ночью порывы 25 м/с, температура ночью и днем 4-6° тепла.

