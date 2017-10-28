Пучдемон призвал Каталонию оказать Испании мирное демократическое сопротивление

Народ Каталонии должен оказать мирное демократическое сопротивление решению правительства Испании отправить в отставку каталонское правительство и распустить местный парламент после провозглашения им независимой республики. Об этом заявил в субботу отстраненный от должности по решению испанских властей глава Каталонии Карлес Пучдемон в официальном заявлении в эфире регионального телеканала TV-3.



"Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 [конституции Испании]. Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения", - сказал он.



Он также отметил, что решения Мадрида по отношению к Каталонии, предполагающие отставку правительства автономии и роспуск парламента, провозгласившего независимость, противоречат воле каталонского народа.



"Эти решения [правительства Испании] противоречат воле граждан нашей страны", - сказал он.



Пучдемон добавил, что власти региона намерены продолжить двигаться по пути строительства самостоятельного государства. "Продолжим работать, чтобы построить свободное государство", - сказал он.

