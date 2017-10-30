Математик рассчитал скорость Лексуса в кровавом ДТП в Харькове

Эксперт-математик Дмитрий Багрий, просмотрев запись с видеокамер наблюдения кровавого ДТП в Харькове, рассчитал приблизительную скорость Lexus в момент столкновения. Об этом пишет 0512. Журналисты показали эксперту одно из видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано ДТП на улице Сумской 18 октября, в результате которого погибли шесть человек.



Математик взял за отрезок расстояние с начала разделительной полосы на площади Конституции и до точки, где и произошло столкновение Lexus и Volkswagen



"За начальную точку отсчета принимаем момент, когда Lexus поравнялся с разметкой разделительного островка. На камере Triolan при этом отображается время 20:43:37. Смена с 36-й секунды на 37-ю происходит за 7 кадров до этого. Учитывая, что видео записано в формате 25 кадров в секунду, один кадр соответствует 0,04 с, а 7 кадров, соответственно, 7*0,04 = 0,28 с.", - подсчитал Багрий.



Время начальной точки: 20:43:37,28. В момент столкновения на камере отображается 20:43:45. Смена 44-й секунды на 45-ю происходит на 16 кадров ранее. То есть время столкновения: 20:43:45,64. Следовательно, Lexus преодолел рассматриваемый участок за 45,64 - 37,28 = 8,36 секунд. Измерив на карте пройденное расстояние - 240 метров, получим среднюю скорость: 240/8,36 = 28,7 м/с, что соответствует 103 км/ч. Учитывая, что перед столкновением Lexus несколько замедлился (судя по срабатыванию стоп-сигналов), максимальная скорость на данном участке была гораздо выше средней.







