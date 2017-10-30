BMW Z8 Стива Джобса продадут на аукционе
Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на продажу родстер BMW Z8, ранее принадлежавший главе компании Apple Стиву Джобсу. За автомобиль с пробегом 24 462 километра планируют получить 300-400 тысяч долларов.
Джобс купил родстер по совету бывшего генерального директора Oracle Ларри Эллисона. По его мнению, автомобиль, как и продукция Apple, являлся символом современного инжиниринга и эргономики.
Выставленный на продажу автомобиль выпущен 1 апреля 2000 года и доставлен Стиву Джобсу 6 октября. Родстер стал 85-м экземпляром модели для американского рынка и 67-м автомобилем переданным клиенту. В комплекте с Z8 идет сертификат о технической пригодности автомобиля, подтверждающий, что родстер был зарегистрирован в Пало-Альто на имя Джобса. В 2003 году машину продали ее теперешнему владельцу.
Родстер BMW Z8 выпускался c 1999 по 2003 год. Всего было построено 5703 экземпляра. Основой машины стала пространственная алюминиевая рама. Из этого материала были выполнены и кузовные панели. При создании Z8 использовались инновационные методы сварки и экструзии.
Родстер оснастили двигателем от спортседана M5 — 4,9-литровым мотором V8, отдача которого составляла 408 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат сочетался с шестиступенчатой «механикой». До 100 километров в час родстер разгонялся за 4,7 секунды. Максимальная скорость была ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
В оснащение BMW Z8 входила съемная металлическая крыша, защитный чехол, навигационная система и мобильник-раскладушка Motorola. Чтобы подогреть интерес коллекционеров, BMW заявила, что для модели выпустят столько запчастей, чтобы их хватило на 50 лет.
Джобс купил родстер по совету бывшего генерального директора Oracle Ларри Эллисона. По его мнению, автомобиль, как и продукция Apple, являлся символом современного инжиниринга и эргономики.
Выставленный на продажу автомобиль выпущен 1 апреля 2000 года и доставлен Стиву Джобсу 6 октября. Родстер стал 85-м экземпляром модели для американского рынка и 67-м автомобилем переданным клиенту. В комплекте с Z8 идет сертификат о технической пригодности автомобиля, подтверждающий, что родстер был зарегистрирован в Пало-Альто на имя Джобса. В 2003 году машину продали ее теперешнему владельцу.
Родстер BMW Z8 выпускался c 1999 по 2003 год. Всего было построено 5703 экземпляра. Основой машины стала пространственная алюминиевая рама. Из этого материала были выполнены и кузовные панели. При создании Z8 использовались инновационные методы сварки и экструзии.
Родстер оснастили двигателем от спортседана M5 — 4,9-литровым мотором V8, отдача которого составляла 408 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат сочетался с шестиступенчатой «механикой». До 100 километров в час родстер разгонялся за 4,7 секунды. Максимальная скорость была ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
В оснащение BMW Z8 входила съемная металлическая крыша, защитный чехол, навигационная система и мобильник-раскладушка Motorola. Чтобы подогреть интерес коллекционеров, BMW заявила, что для модели выпустят столько запчастей, чтобы их хватило на 50 лет.
Источник: Мотор
18:41