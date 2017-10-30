BMW Z8 Стива Джобса продадут на аукционе

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на продажу родстер BMW Z8, ранее принадлежавший главе компании Apple Стиву Джобсу. За автомобиль с пробегом 24 462 километра планируют получить 300-400 тысяч долларов.



Джобс купил родстер по совету бывшего генерального директора Oracle Ларри Эллисона. По его мнению, автомобиль, как и продукция Apple, являлся символом современного инжиниринга и эргономики.



Выставленный на продажу автомобиль выпущен 1 апреля 2000 года и доставлен Стиву Джобсу 6 октября. Родстер стал 85-м экземпляром модели для американского рынка и 67-м автомобилем переданным клиенту. В комплекте с Z8 идет сертификат о технической пригодности автомобиля, подтверждающий, что родстер был зарегистрирован в Пало-Альто на имя Джобса. В 2003 году машину продали ее теперешнему владельцу.



Родстер BMW Z8 выпускался c 1999 по 2003 год. Всего было построено 5703 экземпляра. Основой машины стала пространственная алюминиевая рама. Из этого материала были выполнены и кузовные панели. При создании Z8 использовались инновационные методы сварки и экструзии.



Родстер оснастили двигателем от спортседана M5 — 4,9-литровым мотором V8, отдача которого составляла 408 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат сочетался с шестиступенчатой «механикой». До 100 километров в час родстер разгонялся за 4,7 секунды. Максимальная скорость была ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.



В оснащение BMW Z8 входила съемная металлическая крыша, защитный чехол, навигационная система и мобильник-раскладушка Motorola. Чтобы подогреть интерес коллекционеров, BMW заявила, что для модели выпустят столько запчастей, чтобы их хватило на 50 лет.