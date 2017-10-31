Лавров раскритиковал слова Волкера по миссии ООН на Донбассе

Лавров раскритиковал слова Волкера по миссии ООН на Донбассе

Заявления спецпредставителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера относительно миссии ООН противоречат усилиям по урегулированию в нормандском формате и подготовке дорожной карты по Донбассу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН.

"Помощники наших лидеров в нормандском формате синхронизируют шаги, которые повышали бы безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Работа эта ведется", - сказал он.

"Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Россия, Германия, Франция и Украина в нормандском формате, не помешают подготовке этой дорожной карты", - добавил глава МИД РФ.

Также С.Лавров отметил, что США используют Крым и Донбасс как удобный повод для конкурентной борьбы.

"И Донбасс, и Крым - это удобный повод для наших американских коллег заниматься недобросовестной конкурентной борьбой, подрывать позиции своих конкурентов", - указал он.

С.Лавров выразил мнение, что тема отмены санкций против РФ со стороны ЕС не может сводиться к постановке каких-либо условий для России. "Мы не можем и не будем просить об их снятии, тем более, что нам говорят, что "вы сделайте что-нибудь хорошее и тогда у нас будет предлог санкции снять", - сказал С.Лавров.

"Эта тема не свозится к тому, что "давайте все же договоримся о том, какую миротворческую миссию ООН можно послать на Донбасс и, как только мы договоримся, европейцы получат предлог начать ослаблять эти санкции", - продолжил он.