Цена реинтеграции Донбасса будет огромна – Либанова

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляет, что Украина должна и будет реинтегрировать неподконтрольные территории Донбасса, но цена этого будет очень большой.



"Мы хотим возвращать, реинтегрировать территорию? Это абсолютно очевидно, хотим, должны и будем это делать. Другой вопрос, дорого ли это будет стоить? Огромную цену Украина обязана будет заплатить", - сказала Э.Либанова в ходе дискуссии "Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план" в Киеве во вторник.



Она отметила, что хоть Украина и живет сейчас экономически без временно неподконтрольных территорий Донбасса, однако общество никогда не согласится на отказ от Донбасса и Крыма.



"Тот политик, который в серьез заговорит об отрезании Крыма и Донбасса, то он "самоубийца". Это для меня абсолютно ясно, это не воспримут даже те, кто сегодня не против этого... Не смотря на все это, на такой компромисс украинское общество никогда не согласится: слишком много среди нас гайдамак, и гайдамацкое прошлое никто не забыл", - сказала Э.Либанова.



Директор Института демографии и социальных исследований отметила, что после возвращения этих территорий сильно возрастут расходы государственного бюджета, потому из региона выехали экономически активные люди.



Она отметила, что после возвращения на данных территориях можно будет построить новую, современную территорию, а для этого - привлекать высококвалифицированную рабочую силу. "Та рабочая сила, которая на сегодня остается на территории ОРДЛО, она не сможет работать на современных роботизированных предприятиях", - убеждена Э.Либанова.

