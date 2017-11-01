Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще четыре человека

Режиссер Тони Монтана, актер Роберто Ковазос и двое жителей Великобритании, пожелавшие сохранить свои имена в тайне, заявили о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси.



Ковазос написал в своем фейсбуке, что подвергался преследованиям со стороны Спейси, когда играл в лондонском театре «Олд Вик». Спейси был художественным руководителем этого театра с 2004 по 2015 годы. Ковазос подчеркнул, что неподобающее поведение Спейси демонстрировал и по отношению к другим актерам этого театра. «Достаточно было быть мужчиной младше 30 лет, чтобы он не смущался вас трогать», — написал Ковазос.



Руководство «Олд Вик» объявило, что начало среди сотрудников конфиденциальный сбор данных о поведении Спейси.



Кинорежиссер Тони Монтана в интервью Radar сообщил, что Спейси приставал к нему в одном из баров Лос-Анджелеса. Актер, по словам Монтаны, сначала положил ему руку на промежность, а затем пытался зайти вместе с ним в туалет.



Монтана и Ковазос в тот момент, когда, как они уверяют, к ним приставал Спейси, были совершеннолетними.



В свою очередь житель Великобритании, пожелавший остаться неназванным, сообщил The Sun, что, когда ему было 19 лет, Кевин Спейси приставал к нему, в том числе, демонстрируя обнаженные половые органы.



BBC News сообщает о еще одном случае преследования Спейси несовершеннолетних. Собеседник телеканала, попросивший называть его Джоном, сообщил телерадиокомпании, что в 1980-х годах, когда ему было 17 лет, Спейси пригласил его провести выходные в его доме в Нью-Йорке. Джон, по его словам, проснулся от того, что на нем лежал Спейси в одном нижнем белье.



Кевин Спейси и его пресс-служба выдвинутые обвинения пока никак не прокомментировали.



В октября актер Энтони Рэпп объявил, что Кевин Спейси в 1986 году пригласил его на вечеринку и попытался заняться с ним сексом. Рэппу в тот момент было 14 лет. Комментируя заявление Рэппа в твитере, Спейси публично признал, что он гей.



Вскоре после этого компания Netflix объявила, что шестой сезон сериала «Карточный домик», одну из главных ролей в котором играет Кевин Спейси, будет последним. В Netflix подчеркнули, что решение о закрытии сериала было принято несколько месяцев назад. При этом компания выпустила отдельное заявление, в котором выразила «глубокую озабоченность» выдвинутыми против Спейси обвинениями.



31 октября съемки шестого сезона «Карточного домика», который должен выйти на экраны в 2018 году, приостановлены после обвинений Спейси в домогательствах.

