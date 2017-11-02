Каськив пообещал возместить убытки государству

Бывший глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив возместит убытки государству и будет защищать свои интересы в суде. Об этом он написал в среду, 1 ноября, у себя в Facebook.



"Для того, чтобы прекратить спекуляции по убыткам государству решил их возместить независимо от окончательного решения суда. По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет", - написал он.



Каськив также подтвердил сообщение генерального прокурора Юрия Луценко, и отметил, что действительно добровольно вернулся в Украину.



"Я обратился в Республику Панама с просьбой дать согласие добровольно приехать в Украину еще 18 сентября.27 октября Верховный Суд Панамы удовлетворил мою просьбу, зафиксировав безотзывной международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений", - заявляет Каськив.



Он также акцентировал внимание, что самостоятельно оплатил перелет.

