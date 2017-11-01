Соломенский суд в 17.00 займется мерой пресечения для сына Авакова

Соломенский районный суд Киева в среду в 17.00 приступит к рассмотрению ходатайства детективов НАБУ об избрании меры пресечения фигуранту "дела рюкзаков" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру. "1 ноября в 17:00 в Соломенском районном суде состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ, поддержанное прокурорами САП, об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления



, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) частному лицу", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбуке.



Заседание состоится в помещении суда по адресу: Вознесенский спуск, 10-б.



О времени и месте рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера информация будет дополнительно.



На сайте Соломенского райсуда сообщается, что на основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Основ использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство было распределено и передано в производство судьи Виталия Украинца.



Как сообщалось, двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков МВД", в тот же день сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Украины Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Арсена Авакова Александре.



Позднее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного. Ранее народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Лещенко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в Харькове задержали руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководящего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.



1 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в Киеве и Киевской области в рамках расследования этого дела.



Эти и другие розыскные следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, обнаруженных ранее детективами НАБУ в ходе расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

