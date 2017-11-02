Омбудсмен просит расследовать насильственное удержание в военкомате задержанных в киевском ночном клубе

Действия военных комиссаров во время обыска и задержания посетителей ночного клуба Jugendhub в Киеве в ночь на 28 октября были незаконными, настаивает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.



"Закон не предусматривает возможности для военкомата собрать насильно людей в автобус, доставить их без полиции в распределительный пункт и держать там неопределенное время. Оснований для такого задержания не было. Действия были незаконными", - сказала она на пресс-конференции в четверг в Киеве.



В.Лутковская указала, что, согласно закону, военкомат имеет право объявить лицо, уклоняющееся от призыва, в розыск, органы полиции должны задержать его, но "военкомат не имеет права делать это самостоятельно, в клубе".



"Я подам ходатайство на имя министра обороны о недопустимости таких действий. Я также намерена обратиться к прокурору Киева и в Генеральную прокуратуру о внесении сведений в ЕРДР в связи с незаконным лишением свободы этих лиц", - проинформировала омбудсмен.



Она напомнила, что в военкомате задержанные в ходе обыска молодые люди провели 20 часов.



Как сообщалось, правоохранители в ночь на 28 октября задержали в одном из ночных клубов Киева (Шевченковский район) 17 человек, у которых были наркотические вещества. Кроме того, сотрудники военного комиссариата обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили в пункт сбора призывников Киева.



В полиции Киева заявили, что действия полицейских во время обыска в киевском клубе Jugendhub были законными.



1 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что 12 человек, задержанных в ходе обыска, признаны уклонистами, сейчас они проходят медосмотр.

