Количество умышленных убийств в 2017 году самое низкое за последние 20 лет - Аброськин

Количество зафиксированных умышленных убийств в 2017 году является самым низким за последние 20 лет, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.



По его данным, за минувшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного убийства.



Согласно данным статистики в период с 1997 по 2017 год, приведенной департаментом коммуникации Национальной полиции Украины, количество умышленных убийств, совершенных в течение девяти месяцев каждого года, колебалось от пикового значения в 3494 таких убийств (2000 год) до самого низкого показателя, зафиксированного в этом году, – 1185 умышленных убийств. Следовательно, количество убийств, совершенных в течение 9 месяцев 2017 года, по сравнению с прошлыми годами, уменьшилось почти в три раза.



Во время подведения итогов работы ведомства в течение 9 месяцев текущего года глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что 88% совершенных убийств в стране раскрыто.



Ранее первый замглавы Нацполиции В.Аброськин подчеркнул, что количество совершенных убийств и покушений в этом году является самым низким за последние 10 лет.

