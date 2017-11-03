Защита Януковича: рассмотрение дела "евромайдана" укажет на вину действующей власти

Рассмотрение по существу дела о стрельбе по участникам госпереворота и сотрудникам правоохранительных органов в Киеве в феврале 2014 года укажет на вину высших должностных лиц Украины, которые на момент тех событий находились в оппозиции к президенту Виктору Януковичу. Об этом в четверг заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.



"Если мы начнем исследовать это дело по существу, начнут всплывать подробности причастности действующих первых должностных лиц [Украины] к расстрелам и причинению большому количеству людей вреда", - говорится в сообщении адвокатского объединения "Авер Лекс", в котором состоит Сердюк.



По его словам, это предположение также подтверждается нежеланием Генеральной прокуратуры страны вести прямую трансляцию этого процесса, в отличие от дела, по которому Януковича обвиняют в государственной измене. "Этот процесс не транслируется вживую, как, например, так называемое дело о госизмене, потому что власть не хочет, чтобы некоторые факты тех событий стали известны широкой общественности", - добавил защитник экс-президента.



Он обратил внимание, что власть после четырех лет расследования пытается в ускоренном порядке получить в суде разрешение на заочное досудебное расследование, что свидетельствует о желании Генпрокуратуры иметь "определенное решение суда к годовщине "майдана". "Такой процессуальный финт, как подача не для рассмотрения по существу, а для начала специального досудебного расследования, я считаю, сделан искусственно, чтобы отвлечь внимание от этого дела. Это не дело об установлении виновных в трагедии "майдана", - сказал Сердюк.



Ранее Печерский районный суд рассмотрел 6 из 92 представленных прокуратурой томов доказательной базы по делу "евромайдана". Суд отклонил просьбы адвокатов перенести дело в другую судебную инстанцию - Шевченковский райсуд столицы, о вызове экс-президента в суд, об обеспечении его участия в форме видеоконференции, о вызове потерпевших. "Все эти ходатайства оставлены судом без удовлетворения, Генпрокуратура настаивала, чтобы материалы дела не открывались. А защиту начали запугивать уголовной ответственностью за желание открыть материалы уголовного дела для общества", - сказал адвокат.



Итогом этой судебной линии должен стать вердикт суда - разрешить прокуратуре продолжение досудебного расследования в заочном режиме, либо же нет. Янукович в нем имеет статус обвиняемого.

