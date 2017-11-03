Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в центре Нью-Йорка, жертвами которого стали восемь человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.



Ранее газета The New York Times сообщала, что исполнитель теракта выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов рассказал следователям, что совершил атаку под влиянием пропаганды ИГ. Пропагандистские материалы Саипов просматривал на своем сотовом телефоне. При этом после госпитализации он хотел разместить символику ИГ в своей больничном палате.

