В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp в ряде стран столкнулись с проблемами с доступом к мессенджеру.



По данным сайта Downdetector, сбой в работе сервиса был зафиксирован в нескольких европейских странах, включая Великобританию и Нидерланды, а также в Турции, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Пакистане и Индии. О проблемах с WhatsApp также сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга.



Наиболее часто пользователи сообщали о том, что они не могут войти в мессенджер (60% жалоб) и отправлять/принимать сообщения (25% жалоб).



В ряде стран, включая Индию, сообщает Reuters, вскоре после сбоя мессенджер заработал в нормальном режиме.



Представители WhatsApp сбой в работе мессенджера пока никак не прокомментировали. В сингапурском представительстве компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp, сообщили Reuters, что выясняют причины произошедшего.



Предыдущий раз глобальный сбой в работе WhatsApp был зафиксирован в мае. Тогда сервис был недоступен в разных странах мира в течение нескольких часов.

У WhatsApp более 1,2 миллиарда пользователей. В ряде стран WhatsApp занимает первое место по популярности среди мессенджеров.



Компания Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году. Сумма сделки оценивалась примерно в 20 миллиардов долларов.

