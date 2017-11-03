Раскрыта главная опасность газировки

Ученые из ЮАР выявили смертельную опасность газировки. Исследование опубликовано в Journal of the Endocrine Society, сообщает Daily Mail.



Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.



Например, употребление более двух баночек газировки в неделю связано с риском возникновения сахарного диабета второго типа, тогда как одной — повышением кровяного давления. К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ 36 исследований, посвященных употреблению подслащенных напитков.



Специалисты отмечают, что стандартная банка кока-колы объемом 0,33 литра содержит около 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше дневной нормы для взрослого человека.

