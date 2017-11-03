Автомобили, арестованные по "делу Клименко", выставлены на аукцион

Пять легковых автомобилей ориентировочной стоимостью около 7 млн грн, арестованные в рамках расследования "дела Клименко", переданы Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами госпредприятию "СЕТАМ" для продажи на аукционе.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу на территории ГП "СЕТАМ" пять автомобилей представительского класса, готовых к аукциону, продемонстрировали журналистам.



Глава Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антон Янчук рассказал, что это первая передача активов, арестованных в уголовных производствах, для реализации.



Он отметил, что автомобили, арестованные на основании судебных решений, были переданы в управление Нацагентству по инициативе Главной военной прокуратуры.



А.Янчук пояснил, что если арестованные активы подлежат реализации, то они передаются реализатору, а после реализации полученные средства поступают на депозитный счет Нацагентства, на котором они находятся до завершения расследования уголовного производства.



"Если собственник (активов) будет признан виновным в совершении преступления или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления, тогда средства, полученные от их реализации, подлежат конфискации и будут перечислены в госбюджет. Если собственник будет признан невиновным в совершении преступления или будет доказано, что эти активы не являются производными от преступления, то все полученные от реализации средства плюс насчитанные проценты получит собственник", - пояснил глава Нацагентства.



Такая процедура, по его словам, предусмотрена для сохранения стоимости автомобилей как активов, которые быстро утрачивают свою ценность. "Это одновременно и в интересах государства на случай конфискации, и в интересах собственника в случае, если он будет признан невиновным в совершении преступления", - сказал А.Янчук.



"В целом Нацагентству передано 22 транспортных средства (конфискованных в рамках расследования "дела Клименко" – ИФ), тут мы видим те транспортные средства, которые уже юридически и организационно готовы для передачи на реализацию", - отметил он.



Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, отвечая на вопрос журналистов о том, кто может стать покупателем этих легковых автомобилей, сказал: "Это могут быть и обычные украинцы, которые хотят купить автомобиль, так и профессиональные покупатели... которые постоянно торгуются и выкупают автомобили с целью их дальнейшей перепродажи".



Представленные пять автомобилей, по его словам, будут на торгах 20 ноября этого года.



Говоря о стоимости этих автомобилей, руководитель "СЕТАМ" уточнил, что она ориентировочно составляет около 7 млн грн. "Эти активы уже находятся в системе, вы можете найти по ним информацию... BMW Alpina – более 2,3 млн грн, BMW X6 - 2,2 млн грн, Mercedes GLE - более 1,3 млн грн и два автомобиля Toyota Camry - около 0,5 млн грн каждый", - добавил В.Вишнев.



Как сообщалось, Главная военная прокуратура 6 октября передала в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко на общую сумму более 900 млн грн.



"На основании решения суда… Главная военная прокуратура впервые передает в ведение и управление Национального агентства по управлению арестованными и конфискованным активами имущество, арестованное в уголовном производстве по расследованию деятельности преступной организации Януковича - Клименко", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

