Носки и искривления членов по-украински

Ребята, не скрою: не знаю почему, но я был потрясен этой новостью до глубины души. И даже ниже. Оказывается, мужчины с фибропластической индурацией (искривлением, болезнь Пейрони) полового члена чаще других заболевают онкологией. То есть раком. Не стоят раком, а болеют. Это выяснили на ежегодной конференции Американского общества репродуктивной медицины (Сан-Антонио, Техас), проанализировав более 1,5 миллиона мужчин. Причем беда эта передается по наследству в виде рака яичка и желудка, а также меланомы у мужиков. Я аж похолодел, пока писал это...



Так, навскидку, я не определил, как это связано с тем, что МВФ не дает Украине кредит, а продолжает мучить требованиями, но то, что такое поведение серьезных мужчин и женщин во главе с Кристиной Лагард связано с какими-то серьезными искривлениями, это однозначно. Точно даже не знаю, что там у кого искривлено, но так ломать Украину и членов ее охваченного патриотизмом руководства могут только люди с явными дефектами в восприятии современной Украины. Ведь Украина, проведя реформы, уже практически цветет буйным цветом всеобщего процветания. Но могла бы еще больше, если бы ей дали еще денег...



Но, слава Богу, объявился хоть один человек в мире, кто на собственном теле может ощутить всю мощь и человеколюбивую продвинутость успешных 144 украинских реформ. Это премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он теперь сможет щеголять в украинских носках. В смысле – в носках украинского производства. Не походить на некогда мощных украинских кораблях, потому что кораблестроение в Украине практически приказало долго жить и не может обслуживать даже нужды несуществующих военно-морских сил Украины, а, например, Николаевский судостроительный завод – тю-тю. Но ноги будут в тепле и красивые.



А также не полетать на украинских самолетах, потому что авиапром в «нэньке» если куда и взмыл, то только в зияющие пропасти неизвестности. И фактически приказал долго жить, распродавая технологии и специалистов, почти как в старину на невольничьих рынках – люди готовы работать за еду. Сейчас, правда, появились сообщения, что на ладан дышащее украинское государственное предприятие «Антонов» планирует выполнить определенные работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан», некогда гордости украинской авиапромышленности. Но для... российской авиакомпании «Волга-Днепр». А это, как вы понимаете, чревато в условиях гибридной войны, которую в Украине повсеместно ведут путинские удмурты и даже буряты, одетые в красные кроссовки, ездящие на скутерах, начиненных взрывчаткой, подготовленные в кузницах кадров НКВД в густых подмосковных лесах и натасканные на теракты против беглых российских депутатов, чеченских украинцев и персонально против Игоря Мосийчука. Так вот узнают патриоты, активисты и ветераны АТО, что украинские авиастроители сотрудничают с «агрессором» и запросто подожгут завод. Чтобы даже Путину было жарко от украинской решимости к победе...



Слава Богу, объявился хоть один человек в мире, кто на собственном теле может ощутить всю мощь и человеколюбивую продвинутость успешных 144 украинских реформ. Это премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он теперь сможет щеголять в украинских носках. В смысле – в носках украинского производства

Я это уже вижу: выходит этот молодой красавец на публику даже не в костюме, а в шароварах, заправленных в разноцветные носки, один – желтый, другой – синий, с вышивкой по ободочку, а в вышивке откровенно читается вышитой вязью залихватско-победное «Ростэмо ж мы, гэй!» (Растем же мы, гей!). А рядом дюжие санитары на всякий случай чем-то полезным пробавляются

Коррупция уже побеждается практически наполовину. И даже больше. Всей политикой украинских членов руководства. Поскольку, благодаря этой политике, у большей части населения денег уже нет, значит, взятки нищие люди никому не дают, а только могут взять. Если им кто-то даст. Но не дают, и коррупция в большинстве обнищавших семей уже побеждена. Это успех? Однозначно...

Мог бы внезапно заболевший во время визита в Украину Джастин и подлечиться в некогда прекрасных медучреждениях страны, выбравшей Европу через безвиз. Но не подлечится. Ибо к нему придут не врачи, а... деньги. Как и предписала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун с удивительно оптимистичным и оздоровительно-терапевтическим погонялом «Доктор Смерть», проведя крайне успешную медреформу, уже названную «медицинским геноцидом». Осталось только во время допечатки гривны изобразить на ходовых купюрах портрет реформаторши, и тогда точно успех гарантирован. Больной, взглянув на это изображение на деньгах, которые придут к нему вместо санитаров, либо сразу выздоровеет от страха, либо гигнется насмерть от греха подальше, ибо от такой жизни в современной Украине живые уже завидуют мертвым...Короче, многое мог бы Джастин поиметь с Украины, но придется ходить в носках. Так решил крайне щедрый, изобретательный и юморной Вова Гройсман. По совместительству не только милый сатирик, но и премьер-министр самой смешной страны в мире, по уровню нищеты в Европе опередившей даже Молдову. Раньше Молдова обваливала рынок нелегальных почек для черной трансплантации в Европе и мире. Теперь ее место очень успешно заняла Украина и не жужжит. И все равно Джастину от Вовы – носочки. Может быть, даже с национально-патриотической вышивкой сверху. Чтобы сразу было понятно, кто расщедрился от переизбытка: мол, у нас этих носков – хоть завались или залейся. Некто Наталья Никольская, жаждущая, видимо, немедленного повышения замминистра экономического развития и торговли Украины, так и написала на свой страничке в Twitter: «Многие пишут про носки Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть MadeInUkraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем украинский экспорт».Канадский премьер действительно известен тем, что под классические костюмы подбирает разноцветные носки с разными рисунками. С украинским подарком он может пойти еще дальше. Я это уже вижу: выходит этот молодой красавец на публику даже не в костюме, а в шароварах, заправленных в разноцветные носки, один – желтый, другой – синий, с вышивкой по ободочку, а в вышивке откровенно читается вышитой вязью залихватско-победное «Ростэмо ж мы, гэй!» (Растем же мы, гей!). А рядом дюжие санитары на всякий случай чем-то полезным пробавляются, имитируя случайность нахождения при таком выходе премьер-министра...А Вова Гройсман в это время успешно продвигает «украинский экспорт». По самые гланды, понимаешь, продвигает. Покрывая просторы за Атлантикой украинскими носками, как бык овцу, или как нардеп из «Батькивщины» Сергей Соболев корову, если верить все тому же Михаилу Бродскому, который теперь подглядывает не за утехами и хобби Соболева, а косится на коня на памятнике Богдану Хмельницкому...Короче, развлекаются ребята как могут. Веселуха от успехов уже приобретает трансокеанские размахи и характер. И разве могут ей помешать мелкие огрехи, на которые продолжают намекать некоторые критиканы и члены оппозиции с явной фибропластической индурацией (болезнью Пейрони) не только первичных половых признаков, но и мозга, что ведет и к искривлениям в восприятии действительности. Ну, разве на пути в Европу важно, что, например, в пятницу, 3 ноября 2017-го, до отметки 26,95/26,97 грн. за доллар рухнула внезапно и резко национальная валюта? Конечно, нет. Не хочешь покупать дорогой доллар, не покупай. А денег на жрачку нет, так зато безвиз есть и весь мир за нас. А вот подбросим миру носочков из Житомира, так вообще нас залюбят до смерти.Или вот эти жалобщики, которым все время, всегда и везде осенью и зимой почему-то холодно. Ну, ведь объясняет же «Киевэнерго», что в столице более 70% теплосетей требуют замены и исчерпали свой ресурс эксплуатации. Вот и нет ни центрального отопления, ни горячей воды. Поэтому полстраны и замерзает. Вот у меня в Соломенском районе уже три недели подряд диспетчерская утверждает: «Крайний срок ремонта и подачи тепла завтра, в 23.50». И я ей верю! Как не верить, если я точно знаю, что, несмотря на 75-процентную изношенность теплосетей в Киеве, в дома, где живут гарант нации, сам Вова Гройсман и прочие члены правительства с и без болезни Пейрони, горячая вода всегда есть и батареи всегда теплые. Это меня и согревает. Гордостью за то, что есть кому вывезти украинские носки в Канаду и довести бедного Джастина до безумия.А как я рад, что проходящую рядом с домом Социалистическую улицу переименовали накануне отопительного сезона в улицу Льва Мациевича, и передать не могу. Буквально летаю от счастья и от холода, как и этот один из первых авиаторов Российской империи украинского происхождения. В империи-то Российской, но происхождения-то расово правильного. Чувствуете, как штырит? Какая там теплая вода зимой!Ну, и вернемся к этому подлому МВФ. Его представитель в Украине Йоста Люнгман, как сообщают «Украинские новости», уже заявил: «Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ». Плюс, конечно же, земельная реформа, предусматривающая продажу украинских земель сельхозназначения. «Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе», – ехидненько так намекнул человек по имени Йоста.Представляете, этот член МВФ, чтоб его индурация Пейрони настигла в самый неподходящий момент, условия ставит! И кому?! Стране, носки которой есть даже уже у Джастина Трюдо!Ну, утверждает МВФ, что коррупция в Украине – «не только вопрос правосудия, это еще важный экономический вопрос. По нашим оценкам, коррупция ежегодно обходится стране в 2% экономического роста». Ну и что? Но результаты-то есть. Коррупция уже побеждается практически наполовину. И даже больше. Всей политикой украинских членов руководства. Поскольку, благодаря этой политике, у большей части населения денег уже нет, значит, взятки нищие люди никому не дают, а только могут взять. Если им кто-то даст. Но не дают, и коррупция в большинстве обнищавших семей уже побеждена. Это успех? Однозначно...Да, есть вокруг Украины великое множество ее врагов, которые не хотят, чтобы украинские носки заполонили весь мир в ознаменование и во имя успешных украинских реформ. Только в последние дни стало известно, что Польша, несмотря на безвиз, может закрыть въезд на свою территорию не только тезке премьера Гройсмана Вове «Альцгеймеру» Вятровичу, ведающему расово правильной национальной памятью, но и всем, кто ходит в униформе дивизии СС «Галичина», любит неонацизм и страшно гордится подвигами воякив УПА, устроивших в 1943 году Волынскую резню. Или лидер Сербской радикальной партии и бывший вице-премьер правительства Сербии Воислав Шешель призвал изгнать из страны посла Украины Александра Александровича. Мол, этот дипломат оскорбляет сербский народ, антироссийски выражается и хочет испортить отношения Белграда и Москвы.Но ведь это не так! И на польском, и на сербском направлениях. Во-первых, посол Александрович на своем месте отражает гибридную атаку «агрессивного Мордора» и досаждает лично Путину. Во-вторых, если не пускать украинских членов в Европу, то они не смогут по примеру Гройсмана вывозить туда и одаривать всех зазевавшихся европейцев носочками. А ведь носки – это, повторяю, символ украинских реформ. Раз есть носки, значит, есть ноги. А есть ноги, то можно уйти куда хочешь. Хоть по безвизу в Европу, хоть к чертовой матери, хоть сразу на кладбище. От голодухи. Хотя оптимисты и шутники утверждают, что носки тогда невкусные и несъедобные, когда ты не умеешь их готовить......И, конечно же, не дает что-то покоя информация о том, что Канада пока даже не рассматривает предоставление безвиза для граждан Украины. Невзирая на то, что там полно украинской диаспоры, которая, как и Гройсман с носочками, явно «пышается», что в ней масса украинцев. Очень уж похоже, что как предки диаспорян проср... пардон, профукали свою Украину, так и их потомки не очень хотят видеть земляков. Может, Гройсман что-то сделает и исправит прежние негодные искривления...