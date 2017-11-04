Трамп заявил, что не вступал в сговор с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что не замешан ни в каком сговоре с представителями РФ. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ABC, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.



Американскому лидеру был задан вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность увольнения спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Россией. В ответ на это президент выразил надежду на то, что Мюллер проводит свое разбирательство честно.



"Если это так, то я буду очень счастлив, потому что, если говорить о невиновности, то я действительно не замешан ни в какой форме сговора с Россией", - отметил Трамп. По его словам, участие в сговоре с Москвой является самой "последней вещью", которая могла ему прийти в голову.



В интервью, которое будет полностью показано в эфире в воскресенье, Трамп также назвал "хорошим человеком" экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Как отметил президент, Манафорт, в отношении которого спецпрокурор предъявил обвинения, был связан с избирательной кампанией "не очень долго", после чего покинул команду. "Настал момент, когда мы почувствовали, что Пола лучше отпустить, потому что мы не хотели иметь потенциальных конфликтов", - указал Трамп. По его словам, это было связано с тем, что Манафорт, "может быть, был связан с определенными странами", однако сам президент не знает точно, о чем идет речь.



Трамп также заявил, что ему неизвестно о том, может ли аппарат спецпрокурора допросить его самого в рамках разбирательства. "Никто не говорил мне [об этом]", - сказал президент. По словам хозяина Белого дома, насколько ему известно, в его отношении расследования не проводится.



Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

