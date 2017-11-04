Дожди в ближайшие сутки покинут Украину

В Украине в ближайшие сутки 5 ноября погоду будет определять теплая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Существенных осадков не прогнозируется. В западной и южной части страны местами ожидается туман. Ветер южный, на востоке и юге страны восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на севере Левобережья 0-3° мороза, днем 7-12° тепла, в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.



В Киеве 5 ноября без существенных осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 ноября самая высокая температура днем была 17,6° в 2013 году, самая низкая ночью -11,4° в 1979 году.



В Украине 6 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с. Ночью, утром местами туман.



Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге и Закарпатье до 14°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.



В Киеве 6 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

