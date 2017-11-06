ДНР: украинские силовики обстреляли окрестности Донецка из "Градов"

Украинские силовики использовали реактивные системы залпового огня "Град" при обстреле территории бывшего донецкого аэропорта и села Яковлевка в воскресенье вечером. Об этом сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).



"Сегодня около 17 часов в нарушение минских договоренностей украинские силовики со своих позиций в районе населенного пункта Авдеевка применили запрещенное вооружение - реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", выпустив один пакет по району донецкого аэропорта и два пакета по району населенного пункта Яковлевка", - приводит заявление командования Донецкое агентство новостей.



Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено к началу учебного года. Однако обстрелы продолжились, уже днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны. Киев также обвиняет республики в обстрелах.

