Netflix отстранила Спейси от участия в "Карточном домике"

Американская компания Netflix в пятницу, 3 ноября, объявила об отстранении от съемок сериала "Карточный домик" актера Кевина Спейси, которого буквально за неделю обвинили в целой череде сексуальных домогательств, совершавшихся в разные годы. Ранее приостановленные съемки популярного сериала, в котором оскароносный актер исполнял одну из главных ролей, могут завершиться и без него.



Поздно вечером в пятницу, 3 ноября, Netflix сообщила, что не будет продолжать выпуск "Карточного домика" с участием Спейси. "Netflix не будет участвовать в любом дальнейшем производстве "Карточного домика" с участием Кевина Спейси", - говорится в сообщении компании, которое цитирует Reuters. В заявлении отмечается, что Netflix вместе с Media Rights Capital (компания, организующая съемочный процесс. - Прим. NEWSru.com) будет работать над тем, чтобы определить будущее сериала.



Ситуацию прокомментировали и в MRC. "Пока мы продолжаем расследование серьезных обвинений, касающихся поведения Кевина Спейси на съемочной площадке "Карточного домика", он был временно отстранен, сразу же", - говорится в заявлении компании. "MRC в партнерстве с Netflix будет продолжать оценивать дальнейший творческий путь сериала во время перерыва [в съемках]", - сказано в сообщении.



По данным источника Variety, отстранение Спейси от съемок в "Карточном домике" является первым юридически необходимым шагом к окончательному разрыву контракта с актером. Кроме того, Netflix приняла решение не выпускать фильм "Гор" с участием Спейси, который должен был выйти в прокат в 2018 году.



Как сообщает Variety со ссылкой на источники, продюсеры изучают несколько вариантов возвращения к съемкам сериала. Один из возможных сценариев - убить персонажа Спейси, злодея Фрэнка Андервуда. В этом случае предполагается, что шестой, последний, сезон будет сконцентрирован на супруге Андервуда по имени Клэр, героине актрисы Робин Райт.



Ранее на этой неделе съемки "Карточного домика" были приостановлены из-за скандала вокруг Спейси. "Media Rights Capital и Netflix приняли решение приостановить производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на неопределенный период, чтобы дать нам время разобраться в сложившейся ситуации и обратиться к тем вопросам, которые возникли вокруг наших актеров", - говорилось в совместном заявлении MRC и Netflix.



Впоследствии было решено, что сериал завершится на текущем, шестом по счету, сезоне. Вместе с тем сообщалось, что Netflix собирается выпустить спин-офф о Даге Стемпере (в исполнении Майкла Келли), помощнике главного героя Фрэнка Андервуда.







