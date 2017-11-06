Арабская коалиция пригрозила Ирану войной

Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, будет расценивать как акт войны поддержку Ираном йеменских повстанцев-хуситов. Об этом говорится в заявлении коалиции.



"Прямое командование представителями хуситов со стороны Ирана относится к разряду явных актов агрессии, целью которой являются соседние страны, а также угрозой миру и безопасности в регионе в целом. Поэтому командование коалиции рассматривает эти действия как вопиющие агрессивные акты со стороны иранского режима, и могут восприниматься как акт войны против Саудовской Аравии", - говорится в заявлении.



Командование арабской коалиции также объявило, что закрывает все наземные, морские и воздушные гавани Йемена. Отмечается, что блокада не будет касаться доставки гуманитарных грузов под контролем коалиции.

